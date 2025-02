La invasión de las terrazas

Para llegar del trabajo a casa, paso por cuatro puntos en los que las terrazas han invadido la acera. No es una invasión pacífica ni ... prudente, sino una ocupación casi total de esas aceras. De hecho, no podemos pasar dos personas cómodamente. Si viene un carrito de la compra, un carricoche de bebé, una pareja o una mamá con su hijo de la mano, hay que apartarse para ceder el paso. Es lo nunca visto: ceder el paso en aceras que eran de tres metros y ahora se han quedado en uno y con suerte porque si la clientela se acumula, directamente no puedes pasar.

Tras la pandemia, las ciudades se han convertido en espacios muy agradables para quienes se sientan en la vía pública a tomarse una cervecita, pero en territorio hostil para los vecinos que viven encima de una terraza y para los viandantes que, en algunas aceras, lo tienen muy difícil para pasar. A estos problemas hay que añadir la desaparición de plazas de aparcamiento en algunas calles, aunque se puede considerar que, entre el coche y la terraza, se le dé prioridad a la terraza. Lo que no está bien es el ruido y la invasión de las aceras cuando la legislación establece que se debe velar por el bienestar de los vecinos. Una cuestión añadida es el peligro que corren algunos camareros, que han de cruzar la calle para llegar desde el bar hasta la terraza, situada en un parque, en un bulevar o al otro lado de la calle, llevando las consumiciones en medio del tráfico intenso y sin paso de peatones próximo. En fin, toda una odisea. Tener una terraza debajo de casa se ha convertido en un suplicio. Al principio era todo muy bonito: recuperar la calle, reencontrarnos en los bares, socializar en torno a unas tapas... Todo iba bien hasta que las terrazas se multiplicaron por cuatro y los pisos bajos se llenaron de ruidos. Así que desaparecen las aceras, se la juegan los camareros y los vecinos no pueden dormir. La tormenta perfecta. Hace años realicé dos reportajes sobre el ruido nocturno en los pubs y los problemas que sufrían los vecinos. Entrevisté a una señora que vivía en la calle John Lennon de Mérida e intenté dormir una noche en la habitación de un piso que daba a la plaza de Albatros de La Madrila cacereña. Fue terrible. La vecina de la calle John Lennon había sufrido infartos, padecía ansiedad y había tenido que alquilar una casa en el campo para pasar allí los fines de semana y las temporadas de calor en las que tenía que dormir con las ventanas abiertas. En el edificio, habían muerto dos personas por culpa de un ruido que hacía temblar las columnas que subían desde los cimientos. Y qué decirles de mi noche en La Madrila, entre gritos, claxons, música y cristales rotos. La situación ha mejorado algo en las zonas de copas tras las sentencias de los tribunales, tanto de los juzgados de primera instancia como del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Ahora viene la batalla de las terrazas, que está empezando. A medida que aumentan de tamaño y disminuye el espacio para los peatones, también se suceden las denuncias, aunque los ayuntamientos no actúan con rapidez, la burocracia alarga el suplicio de los denunciantes y las sentencias tardan... Pero llegarán y entonces empezarán los lamentos. Del trabajo a casa, cuatro terrazas me cierran el paso. Sin embargo, la que tenía debajo, que era agradable, sombreada y no molestaba, ha cerrado y eso no me gusta. Es la gran paradoja: nos gustan nuestras terrazas favoritas, pero rechazamos las que nos molestan. De nuevo el equilibrio como solución, antes de que sea tarde y lleguen las sentencias.

