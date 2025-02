Inútil de por vida

No fui a la mili, pero sí fui a gimnasia, a la gimnasia de antes, no a la Educación Física de ahora. La gimnasia y ... la mili no eran lo mismo, pero tenían concomitancias. Por ejemplo, mi profe de gimnasia en el Paideuterion me llamaba 'El Legionario'. Y yo, tan contento: todo un legionario de 12 años.

En gimnasia aprendíamos lo de alineación derecha, alineación izquierda, firmes, descanso y esas cosas. Sabíamos cómo formar en columnas a la distancia reglamentaria y marcábamos puntas con marcialidad militar. Viendo el otro día la película 'La Fortaleza', que se desarrolla en el interior de una cárcel para soldados, me asombró constatar que todo lo que hacían los presos disciplinariamente para que los guardianes pasaran revista ya lo hacía yo a los 12 años y no por eso me consideraba un marine. Era lo normal.

Algo que lamento de aquella gimnasia es que no aprendiéramos todo lo que sabe hoy cualquier muchacho de 30 o señora de 50. Me refiero a los estiramientos. Nunca me enseñaron a estirar ni me acostumbraron a realizar operaciones de flexibilidad y relajación de músculos después de hacer ejercicio. En consecuencia, me pego palizas de diez kilómetros en llano o de ocho kilómetros subiendo y al acabar, no estiro, lo que acaba provocándome lumbagos, ciáticas y otras dolencias tan menores como molestas que padecemos quienes estudiamos gimnasia y no Educación Física.

Servidor era un niño normal de Cáceres que los días que tocaba gimnasia iba ya desde casa con las calzonas azules y la camiseta blanca puestas... Ya saben, Cáceres es esa ciudad española sin río ni mar que se enorgullece de ser la capital de provincia con las noches más calurosas... Esa ciudad, en fin, donde las roscas de yema se llaman de Málaga, donde pajonear no es ninguna guarrería, sino pasear curioseando y donde los pantalones cortos se denominan calzonas.

Así que íbamos a clase con las calzonas azules y la camiseta blanca debajo de la ropa de calle, hacíamos tierra inclinada por tiempos y flexiones con disciplina y nos volvíamos a vestir sudados sin cambiarnos calzonas ni camisetas. Y no recuerdo que el aula oliera mal o quizás estuviéramos tan acostumbrados que nos parecía algo normal.

El episodio más importante de mi infancia (entonces, la adolescencia empezaba a los 15, no a los 10 como ahora) fue cuando el profesor de gimnasia nos examinó a seis para repartir dos matrículas de honor. Fue a la hora de salir de clase y estaba todo el colegio Paideuterion observando la prueba. Recuerden, yo era 'El Legionario', así que bordé el examen y me llevé una matrícula. No recuerdo ningún triunfo que me haya hecho tanta ilusión ni que recuerde con esta emoción que me ahoga.

Pero por mucho legionario que fuera, no hice la mili. No tuve que buscar enchufes ni provocarme urticaria. Me bastó con presentarme ante el capitán que pasaba revista a quienes pretextaban alguna anomalía para librarse del servicio. El militar me observó, comprobó que, efectivamente, me faltaba el brazo derecho y no lo estaba escondiendo bajo el jersey y me declaró ¡inútil por un año!

Fue alucinante, me pidió que volviera el año siguiente para comprobar que no había sufrido ningún cambio ni evolución en mi situación presente, esas fueron sus palabras. Menos mal que su ayudante, un teniente muy sensato, pidió permiso para hablar y razonó que era improbable que me creciera un brazo en un año. Yo asentí, al fin y al cabo, solo era 'El Legionario', no la Virgen de Lourdes. El capitán se avino a razones y me declaró inútil de por vida.