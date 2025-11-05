HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Intervienen a un vecino de Trasierra una pistola de aire comprimido con silenciador para cazar perdices

R. H.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:12

La Guardia Civil ha intervenido a un vecino de Trasierra una pistola de aire comprimido con un silenciador acoplado que usaba presuntamente para la caza ilegal de perdices.

La investigación se inició tras tener conocimiento de las supuestas acciones ilícitas de caza de perdices que se podrían estar llevando a cabo en fincas de los términos municipales pacenses de Puebla del Maestre y Fuente del Arco.

En las inmediaciones de una finca de Fuente del Arco, agentes de la Patrulla de Compañía de Guardia Civil de Llerena que se encontraban realizando servicios en el entorno, observaron la presencia sospechosa de un vehículo.

Tras proceder a detener el coche e identificar al conductor, un vecino de Trasierra, con numerosos antecedentes policiales, se encontró en su interior una pistola de aire comprimido con un silenciador acoplado, munición para el arma, un visor térmico, dos linternas y efectos supuestamente para cazar perdices con red, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Dicho conductor no portaba ningún tipo de documentación que acreditara la tenencia o el transporte del arma. Ante los citados hechos, supuestamente constituyentes a infracciones administrativas a Ley de Caza y Reglamento de Armas, se formularon las correspondientes denuncias, que son remitidas a los órganos sancionadores correspondientes.

