Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz

Sucesos

Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz

Entre los ejemplares se encuentra tortugas leopardo, tortuga de espolones, tortuga mediterránea, iguanas, gecos de distintas variedades, tarántulas y varano del Nilo, entre otras

R. H.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de animales exóticos, en el marco de la operación 'Suartx', en la localidad de Burgohondo (Ávila).

Estos animales procedían de cesiones irregulares de provincias como Madrid, Badajoz, Ciudad Real, Valencia, Toledo, Huesca, Zaragoza y Sevilla.

En total han sido intervenidos 472 animales exóticos, entre los que se encuentran ejemplares de tortuga leopardo, tortuga de espolones, tortuga mediterránea, iguanas, gecos de distintas variedades, tarántulas y varano del Nilo, entre otras. Su valoración económica, según Guardia Civil, asciende a los 85.000 euros.

El Seprona de la Guardia Civil comenzó esta investigación en junio de 2023, cuando a través de las redes sociales se detectaron diversas irregularidades.

Una falsa ONG

Los agentes constataron que las personas implicadas pertenecían a una supuesta ONG que financiaba el cuidado de los animales mediante donaciones obtenidas a cambio de publicidad en redes sociales. También se descubrió que esta presunta ONG ofrecía cursos y voluntariados a personas que trabajaban sin estar dados de alta en la seguridad social.

Como resultado de estas irregularidades, cuatro personas han sido investigadas por delitos contra la fauna, estafa, falsedad documental, contrabando y organización criminal. La operación ha sido llevada a cabo por el Seprona y ha contado con apoyo de personal de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y Tragsatec, así como con agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por último, las diligencias han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Ávila y en la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.

