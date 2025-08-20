HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Interior tiene 2.914 casos activos de violencia de género en la comunidad extremeña

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:05

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 104.187 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 53.866 son con menores a cargo, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press.

Del total de casos, Extremadura cuenta con 2.914. Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 26.840. Le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.640; la Comunidad de Madrid, con 13.038; Canarias, con 6.655; Galicia, con 6.176; Castilla-La Mancha, con 5.653; Murcia, con 5.672; Castilla y León, con 5.446; Baleares, con 4.316; Extremadura, con 2.914; Aragón, con 2.504; Asturias, con 2.174; Navarra, con 2.095; Cantabria, con 1.595; La Rioja, con 959; Ceuta, con 276; y Melilla, con 234.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, el Ministerio del Interior señala que existen 1.372 mujeres que todavía son menores de 18 años; 26.107 de 18 a 30; 48.386 de 31 a 45; 25.890 de 46 a 64; y 2.432 de 65 o más.

