Interceptado un coche conducido por un niño en Talayuela

Jueves, 11 de abril 2024

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto colaborador necesario en la comisión de un delito contra la seguridad vial al permitir que su hijo, de 13 años, condujera un vehículo a motor en el polígono industrial de Talayuela (Cáceres) sin haber obtenido nunca autorización que le habilite para ello.

La actuación tuvo lugar cuando los agentes observaron cómo un coche, que circulaba por las vías del polígono industrial del municipio, era conducido un joven.

Al aproximarse al mismo, y tras percatarse sus ocupantes de la presencia policial, observaron cómo estos, de forma apresurada, intentaron intercambiar los asientos de forma infructuosa.

Una vez comprobada la edad del conductor, siendo este un menor inimputable, y que el copiloto era su padre, se procedió a la detención del progenitor como cooperador necesario para la supuesta comisión de un delito contra la seguridad vial, al permitir que su hijo, menor de edad y el cual no ha podido obtener ningún tipo de autorización que le habilite para conducir vehículos a motor, por ser la edad mínima exigida para adquirir el permiso AM 15 años cumplidos, condujera un coche por la vía pública.

Práctica común

El Instituto Armado lamenta que esta es una práctica común, a la que no se da la importancia debida «ni se repara en las posibles consecuencias que puede acarrear el permitir que un menor que no tiene habilitación para conducir vehículos a motor y, por lo tanto, no tiene los requisitos de conocimiento, madurez y experiencia, lo conduzca.

Las consecuencias a las que pueden enfrentarse los progenitores no se limitan a infracciones administrativas, ya que se incurriría en un delito contra la seguridad vial por convertirse en cooperador necesario. Además, la Guardia Civil pone el acento en los posibles accidentes que pueden derivarse por esta acción, con perjuicio, no solo para los ocupantes del vehículo, sino también para el resto de usuarios de la vía y peatones.