Carmen Ibarlucea Paredes llegó a España en 1971. Viajó junto a sus padres desde Chile, el país en el que nació. Primero a Asturias y luego a Madrid hasta que acabó en Extremadura por casualidad, con el inicio de siglo. Después de seis años trabajando ... en una agencia de viajes, las cosas no empezaron a ir del todo bien y su marido encontró un trabajo en Puebla de la Calzada. De ahí a Olivenza y La Codosera, donde tiene una finca con una casa de adobe junto al río Gévora. Así hasta llegar a Cáceres. En total, 57 años de mucha vida (superó un cáncer de mama que le diagnosticaron en 2018) y mucho mundo.

Y parte de él, con sus vivencias y las que observa a su alrededor, lo plasma en sus más de diez libros y relatos. Es narradora oral y lleva 22 años contando cuentos. Lo hace, por ejemplo, en bibliotecas y colegios. Entre sus obras, 'Diez cuentos del mundo que ayudan a educarnos', con 10.000 ejemplares vendidos; una biografía de la filósofa francesa Simone Weil, con más de 5.000, y 'Las tres cerditas y la inspectora medioambiental', con 3.000.

–Ahora, los lectores del HOY podrán leer en agosto unos relatos escritos exclusivamente para ellos. ¿Qué ofrecerá?

–Son nueve relatos para adultos y todos están basados en experiencias vitales que conozco. Todas las historias son verdad. Tengo muy poca imaginación, así que siempre cuento la verdad. Tengo alergia a las mentiras.

–¿Los relatos tienen moraleja?

–Quizás sí o quizás no. Siempre digo que leer es una construcción conjunta porque uno escribe, pero quien lee aporta su vida, sus experiencias, sus reflexiones y va a leer algo diferente a lo que he querido escribir. Quiero mostrar la diversidad de vivencias personales y las grandes capacidades del ser humano para salir adelante. Mi objetivo con estos relatos es que entendamos mejor a los demás, que seamos una sociedad más empática y que comprendamos que hay una multiplicidad de facetas en una persona.

–Su actividad profesional ha abordado la narración oral, el periodismo, la poesía, el relato breve y el guion cinematográfico, pero también es ecologista, feminista, vegana, animalista e incluso ha integrado candidaturas de partidos como Pacma. ¿Por qué se metió en política?

–Necesitamos estar en las instituciones para avanzar como sociedad. Nunca he tenido ambiciones políticas profesionales, pero sí me parece que es necesario para cambiar las cosas. Cuando nació el partido Verdes Equo me afilio, empiezo a pagar una cuota y pensaba que era como cualquier organización grande, que uno paga y ya su conciencia descansa. Yo pago muchas cuotas, pero me llamaron y me dijeron que necesitaban gente que pusiera su cara y yo puse la mía y la voz.

–Dice que paga muchas cuotas, ¿qué causas defiende?

–Soy activista desde muy pequeña. Ya leía los anuncios de Amnistía Internacional en el periódico y escribía cartas a los presos políticos que salían publicadas en los diarios. Ese fue mi primer activismo. Tengo un fuerte compromiso ecologista, he formado parte del movimiento de insumisión para apoyar una causa pacifista y es ahí donde entro en contacto con el movimiento feminista y con las ONGs.

Las publicaciones En agosto Los sábados y domingos de agosto, HOY publicará nueve relatos escritos por Carmen Ibarlucea, chilena de 57 años afincada en Cáceres.

Los relatos Todos los relatos están basados en experiencias vitales. Estos serán los títulos:'La boda', 'Las mallas de ballet', 'Un rayo de sol', 'ADN mitocondrial', 'Úrsulas', 'Un perro en el balcón', 'Li Shiyuan', 'Primer recuerdo' y 'La prótesis voladora'.

La autora Carmen Ibarlucea Paredes (La Serena, Chile, 1966) es una escritora y narradora oral. Es conocida principalmente por su libro 'Diez cuentos del mundo que ayudan a educarnos' y 'Las tres cerditas y la inspectora medioambiental'.

–Recibió el premio de Derechos Humanos 'Libertad', otorgado por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), por el taller 'Arte y Pensamiento' realizado en el Centro Penitenciario de Badajoz entre 2005 y 2008. ¿Cómo fue esa experiencia?

–De eso no he podido escribir porque fue una experiencia muy contradictoria. Me encantaba hacerlo, pero había muchísimo dolor. Lo pasábamos muy bien, les contaba cuentos, cantábamos, bailábamos y hacíamos dos espectáculos anuales para el resto de la comunidad penitenciaria. Era muy divertido, pero entrar y salir y dejar atrás a las personas te sentías culpable. Vidas tan difíciles, falta de oportunidades, fue duro verlo. Contaba cuentos en Los Colorines, en Las 800 y tenía muchos niños con grandes dificultades para aprender a leer y escribir y con familiares en la cárcel, así que necesitaba conocer esa realidad.

–De lo que sí ha podido escribir es de su lucha contra un tumor de mama, que vio la luz en '37 días', un libro digital gratuito editado por la Junta.

–Dicen que escribir es parte de sanar y yo estoy segura de ello. A mí escribir sobre el cáncer me ha ayudado mucho a llevarlo mejor. No es una experiencia agradable, no se la deseo a nadie y espero que mi libro ayude sobre todo a los familiares. No lo escribí pensando en quienes pasan el proceso, sino en quienes están alrededor. A mí me costaba mucho hablar y comunicar bien los miedos, la angustia y los esfuerzos. El proceso fue doloroso y no quieres llorar por no asustar o preocupar, así que pensé que ese diario puede servir para quienes están alrededor.

–¿En qué proyectos está inmersa ahora?

–Hice mi primer cortometraje hace diez años y en este 2024 quiero llevar a la pantalla el segundo, que está basado en Teresa de Jesús, una mujer a la que admiro mucho. Creo que necesitamos muchas como ella. El guion está escrito y ahora solo necesito el dinero. Además, en octubre sale una biografía de Paca Blanco, persona emblemática de Ecologistas en Acción. Ella ha tenido una vida apasionante y, entre ella, Yayo Herrero, también de Ecologistas, y yo vamos vamos a publicarlo. También estoy escribiendo mi primera novela que será infantil-juvenil en cuatro tomos sobre una niña que empieza cuando tiene 12 años y acaba a los 16. Sucede en el Magdaleniense Cantábrico.