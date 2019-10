«Intento entretenerme con mis labores, pero la soledad es muy dura» Teresa González tiene 79 años y vive desde hace 13 sola en su casa de Pozuelo de Zarzón, a 35 kilómetros de Plasencia A. RUBIO CÁCERES. Domingo, 13 octubre 2019, 08:44

Teresa González forma parte de la estadística de personas que viven solas en Extremadura. El próximo 6 de octubre hará 13 años que se quedó viuda. Desde que su marido falleció no comparte su vida en casa con nadie y su compañía se limita a las visitas que recibe de su hija y otros familiares. En ocasiones, algunas amigas se acercan a verla y hasta el pasado verano un grupo de voluntarios, también mayores e integrantes de la Federación provincial de Pensionistas y Jubilados de Cáceres, la visitaba todos los miércoles gracias a un programa llevado a cabo durante 2019 en 15 municipios.

«Pasaba la tarde con ellos y me mantenía distraída», comenta Teresa, que tiene 79 años y vive en Pozuelo de Zarzón, una pequeña localidad que no llega a los 500 habitantes y está situada a 35 kilómetros de Plasencia.

Ella nació en Cáceres y fue en Pozuelo de Zarzón donde conoció a su marido. «Era guardia civil y nos fuimos a San Sebastián, en el País Vasco, que es donde le destinaron. A partir de ahí hemos vivido en varios sitios», recuerda Teresa.

Ahora pasa sus días en calma, en el silencio de un municipio que, como la mayoría en la región extremeña, no para de perder habitantes. También sale a otros pueblos cuando vienen familiares. «El otro día estuve con mi cuñada en la peluquería de Montehermoso», cuenta Teresa, quien por el momento se vale por sí misma. «Hace unos meses me rompí la pelvis y he estado un poco peor, pero por ahora me veo bien».

Ella se dedica a las tareas diarias del hogar. Sigue cocinando sin ayuda. «También hago punto. Intento entretenerme con mis labores, pero la soledad es muy dura», confiesa. «Lo peor llega por la noche, cuando no tienes a nadie con quien hablar y no hay quien te diga una palabra amable o te dé una muestra de cariño», añade.

Pese a ello, intenta llevarlo lo mejor que puede. «Hay días que son más difíciles que otros», reconoce Teresa, que en los últimos años ha visto a varios vecinos de su edad perder a la persona con la que han compartido toda su vida.

«Algunos tienen la suerte de tener aquí a su hijos y pueden pasar bastante tiempo con ellos», apunta tras explicar que la suya vive en Plasencia y reside algunas temporadas en la localidad castellanoleonesa de Benavente. «Nos vemos a menudo pero ella tiene su vida y yo lo entiendo», concluye.