Insultando a Renfe

No lo dice ninguna encuesta, pero se constata en las estaciones de ferrocarril: los viajeros extremeños son los más irritados e irritables. En todas las regiones hay incidentes, sin embargo, solo en Extremadura se dan todos los incidentes a la vez: atropellos, incendios, retrasos, velocidades ... del siglo pasado, trenes llenos determinados días... En unos casos, cada vez menos, es culpa de Renfe y Adif, en otros, es el azar o nuestra condición de gafes, pero al viajero extremeño le da lo mismo. Vive en perpetuo estado de enfado y es en nuestras estaciones donde más blasfemias y juramentos se escuchan. Adif y Renfe intentan arreglar la situación destinando mecánicos en los trenes extremeños, levantando talleres, trayendo trenes de reserva, pero la neurosis del viajero extremeño es tal que ninguna medida es suficiente.

En el resto de España, nos comprenden. Hace unas semanas, me monté en un taxi en Vilagarcía de Arousa para ir a la estación y el taxista, en cuanto supo a donde iba, empezó a hablar de nuestros trenes, contó que había traído clientes a Cáceres por 650 euros y se solidarizó con nuestra situación ferroviaria. Esa solidaridad con los pobres viajeros ferroviarios extremeños es general en España y, tal y como funcionan los tópicos y los lugares comunes, pasarán los años, nos pondrán trenes Avril a 300 por hora y aún creerán que vamos en trenes 'camello'.

Curiosamente, el Alvia que me trajo de Vilagarcía a Madrid Chamartín se demoró media hora en el intercambiador de vías de Ourense. Se paró unos minutos en Segovia y los viajeros vivimos un sprint del tren por recuperar el tiempo perdido mientras nosotros deseábamos que superara la media hora pues en ese caso nos devolverían la mitad del billete. Se retrasó 32 minutos y aplaudimos. Si sucede eso en un tren extremeño, en vez de ovacionar, nos ciscamos en Adif, Renfe y la ministra.

Como detalle interesante, ese Alvia, que normalmente no se retrasa, va a 270 kilómetros por hora (eso marcaba la tele del vagón) y es francamente cómodo, será destinado a Extremadura cuando el año que viene lleguen los trenes Avril a Galicia. Pero ya estamos en la estación de Chamartín y aquí nos vamos a encontrar con viajeros pata negra: extremeños con los nervios a flor de piel que aguardan el Alvia de las 16.17 a Badajoz.

Primer detalle: la estación de Chamartín está en obras, siempre está llena y no hay donde sentarse salvo en el suelo. En la zona de los AVE, Avlo, Iryo, Ouigo y Alvia larga distancia, hay más asientos, pero los viajeros extremeños, aunque viajan en Alvia, salen de una vía de cercanías y no pueden entrar en la zona de los trenes nobles. Con suerte, te puedes colar si no piden el billete. Probamos a entrar en la Sala Club para los viajeros VIP. La azafata nos detiene, le decimos que viajamos en Confort, nos responde que con ese billete podemos pasar, se lo mostramos y nos rechaza razonando: «No es Confort AVE a Valencia o Alicante, sino Confort Alvia a Cáceres, lo siento». Nos lo temíamos.

Un tren que debería partir hacia Asturias se retrasa 20 minutos, pero no se escucha ni una queja de los viajeros asturianos. Cuando quedan 15 minutos para salir, los extremeños nos agolpamos bajo los paneles informativos para saber nuestra vía. La información se retrasa, nos piden paciencia por megafonía. «¿Más paciencia?», se indigna un viajero y un coro de denuestos, palabrotas e insultos con haches y jotas aspiradas anima Chamartín. Con 15 minutos de retraso, a las 16.32, nos informan de la vía y bajamos al andén cabreados, irritados, desesperados. El tren llegó a Cáceres puntual, pero nadie aplaudió.