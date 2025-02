Institutos extremeños protestan contra la Junta por asignarles «pocos» docentes

Directores de varios institutos de Extremadura están protestando ante la reducción de docentes para el próximo curso. No están de acuerdo con la plantilla que le asigna Educación y en algunos casos lamentan que van a suponer incluso un aumento de ratios en las aulas.

Tanto es así, que ya hay centros educativos públicos en la región que se han manifestado ante lo que consideran una injusticia. Es lo que ha sucedido por ejemplo en el IES Alba Plata de Fuente de Cantos, donde han llegado a protestar el claustro y las asociaciones de madres y padres en el patio central del instituto.

«El recorte de plazas docentes en los centros públicos va a motivar una subida muy significativa de las ratios en las aulas, lo cual degenerará una merma en la calidad de la enseñanza», asegura Esther Amaya, directora del IES Alba Plata. Según explica les reduces dos docentes y medio (una media jornada) para el próximo curso y eso conllevará, según detalla, que aumente la ratio en primero y tercero de ESO de 22 alumnos hasta 26 o 28.

«Hay un descontento absoluto y así se lo hemos manifestado al servicio de Inspección, pero ha sido imposible negociar con ellos», critica la directora del instituto de Fuente de Cantos, que incluso se ha planteado dimitir. «Finalmente seguiremos porque no podemos dejar tirado al centro», argumenta.

También ha habido protestas en Zafra por los recortes en su plantilla para el próximo curso en el instituto Suárez de Figueroa. Reclaman que se mantengan las dos plazas que desde la Secretaría General de Educación se han suprimido en la plantilla provisional a la que han tenido acceso en la semana del 26 al 30 de junio.

Esas protestas son un ejemplo de lo que está sucediendo en algunos centros educativos de la región, pero las quejas son más, según los sindicatos educativos. De hecho, PIDE, una de esas agrupaciones, se ha dirigido por escrito al secretario general de Educación en funciones, Francisco Javier Amaya, para que «revise la aplicación de las instrucciones de plantillas funcionales de los centros educativos públicos y se les dote a estos con el personal docente suficiente para afrontar todas las necesidades horarias del curso 2023-2024».

Aseguran que están recibiendo reclamaciones desde los centros educativos manifestando su queja y malestar sobre «la aplicación incorrecta» por parte de la inspección educativa de los criterios establecidos para la definición de las plantillas funcionales. «Se les está presionando para que acepten un número insuficiente de plazas que supondrá no atender necesidades horarias, no poder aplicar alguna de las reducciones a las que tienen derecho los docentes y no se podrá atender adecuadamente al alumnado», lamentan en el escrito presentado a la Consejería de Educación al que ha tenido acceso este diario.

En concreto aluden a reducciones horarias para docentes mayores de 56 años o a las 24 horas lectivas para maestros aplicando la reducción sobre los recreos.

Y precisamente a esas cuestiones se refieren algunos directores de institutos extremeños. En el instituto Al-Qázeres de la capital cacereña, su directora, Ana Pérez, indica que no les reducen plantilla de docentes respecto al pasado curso (son 115 profesores para 1.300 alumnos), pero critican que son insuficientes para poner en marcha las medidas de mejora que aprobó la Junta de Extremadura el pasado 31 de marzo.

«Con los docentes asignados tendremos problemas para ofertar horas suficientes para proyectos y todas las optativas», lamenta Pérez, que indica que este año se han retrasado todo el proceso de negociación de plantillas de cara al próximo curso. «Otros años en abril ya lo sabíamos y en este el proceso ha sido en junio y han ido cambiando de criterio», añade.

Entre las medidas que les será complicado cumplir debido al número de docentes con los que contarán destaca la reducción de dos horas para los profesores mayores de 56 años. «Con esta plantilla funcional no todos podrán acogerse a ello», lamenta la directora del Al-Qázeres.

Desde la Consejería de Educación en funciones señalan que los centros educativos, de los días 26 al 28 de junio, han tenido la oportunidad de conocer la propuesta de plantilla provisional para 2023-2024 y presentar las alegaciones que considerasen oportunas. En cualquier caso, la Junta dice que «son menos que las presentadas en otros cursos académicos».

La Junta aclara que no reduce docentes, «lo que hace es definir los que tiene un centro en función de grupos y cantidad de alumnos». Explica que «si en un centro hay menos alumnos habrá menos grupos y a su vez menos profesores». Para ello, indican, tienen en cuenta las ratios legales establecidas. Para infantil de tres años es de 22 estudiantes, de cuatro años a sexto Primaria es de 25 y en Educación Secundaria y Bachillerato es de 30.

También apuntan que en la plantilla que contempla la Junta de Extremadura, es decir, la total para toda la región, «hay un crecimiento de docentes con respecto al curso anterior, a pesar de la bajada de la natalidad, motivado por la bajada de ratio en educación infantil de tres años de 25 a 22 alumnos, por las mejoras implementadas por parte de la Consejería de Educación y que afecta por ejemplo a las horas del equipo directivo y a las de proyectos de innovación y, como consecuencia de la oferta extraordinaria de FP vinculada a los proyectos empresariales».