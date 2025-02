El instituto de Jarandilla de la Vera sienta a abuelas y nietos en el mismo pupitre

«Nunca pude ir al colegio, porque siempre he tenido que trabajar. Ahora, aunque tengo muchas faltas de ortografía, he aprendido a leer y escribo poesía», dice Eloísa Romero, de 79 años. A su lado, en clase de Lengua, está sentado su nieto Nicolás, de ... 15 años. «Es una felicidad estar con mi abuela en el instituto, aprender juntos y hacer los deberes en casa».

Eloísa y Nicolás son compañeros de pupitre en el Instituto Jaranda, de Jarandilla de la Vera. Es el centro educativo pionero en Extremadura de los llamados programas intergeneracionales. Pero en su caso no se trata solo de actividades puntuales con las que reunir a mayores y adolescentes para fomentar una relación de manera esporádica. Eso en este instituto extremeño fue solo el inicio hace ya más de una década de una apuesta educativa hoy asentada.

«Estaba muy bien que los alumnos fueran a una residencia para colaborar en talleres con los mayores, pero entendimos que era preciso que esa relación se diera también en el propio centro educativo», cuenta Ignacio Chato, coordinador de los programas intergeneracionales del IES Jaranda.

Así que después de los talleres en la residencia Servimayor de Losar de la Vera, con la que el centro educativo siempre ha trabajado e incluso con acampadas allí, probaron a hacer los talleres en el instituto. «Y, como en la residencia, los vínculos entre unos y otros surgieron de manera inmediata, es algo alucinante y mágico», asegura Nacho. Y decidieron dar un paso más.

Mayores y adolescentes, alumnos de la ESO y Bachillerato, comparten pupitre en el IES Jaranda durante dos horas tres días a la semana. Asisten juntos a clase de Biología, Lengua, Educación Física, Música, Geografía e Historia... en función del horario lectivo establecido en el centro y de los profesores que se suman al programa cada curso.

«Después de mis hijos, esto es lo más grande que me ha pasado», reconoce Chencha González a sus 79 años. «Nunca he ido a la escuela, primero cuidé a mis hermanos pequeños, después tuve ocho hijos y seguí cuidando».

Hace cinco cursos que no falta un día a clase en el instituto. «Ya leo de maravilla, me encanta, pero aún escribo con dificultad, me confundo con la b y la v». Así que tiene claro que continuará asistiendo a clase. «No solo para seguir aprendiendo, es que quiero estar con mis compañeros, son una maravilla, venir aquí es una alegría».

Ampliar Mayores y adolescentes quieren continuar siendo compañeros de aula. DAVID PALMA

Como Eloísa, Paca, Maricamen, Luisa y el resto de mujeres que han pisado por primera vez un aula gracias a la iniciativa del IES Jaranda, ir a clase es mucho más que tener una oportunidad para aprender. «Los días son muy largos a veces, venir aquí es un motivo para salir de casa», afirman. «Es muy gratificante después encontrarte con nuestros compañeros jóvenes en la calle y que corran a verte, a saludarte, a ayudarte con la compra, que vayan a casa a visitarte», destacan Paca y sus compañeras.

«Quedamos en casa de Chencha, por ejemplo, y nos hace un bizcocho y pasamos un rato con ella estupendo», cuenta Carla, de cuarto de ESO y compañera de pupitre también este curso.

Porque ocurre, independientemente de la edad, que la relación entre los compañeros de clase trasciende el aula, que es el objetivo prioritario de un programa que busca hacer de la educación la herramienta perfecta también para romper las barreras intergeneracionales, en el convencimiento de que el intercambio de conocimientos y experiencias vitales tan alejadas en el tiempo enriquece a todos, «que la desconexión entre mayores y jóvenes no es real, la ha impuesto la sociedad», resume Ignacio Chato.

Ampliar Un momento de la clase de Música la pasada semana en el IES Jaranda. DAVID PALMA

«Estos chicos jóvenes no son brutos, no son lo que se piensa de ellos, son cariñosos y buenos y nos ayudan», asegura Maricarmen Ávila mientras hace un ejercicio de Lengua con su compañero de pupitre, José Carlos, de 15 años. «Son ellas las que nos ayudan, te das cuenta de que su vida fue mucho más complicada que la nuestra y aprendes a valorar más lo que tienes».

Nayren, Mireya, Raquel, Vera, Nacho o Víctor son otros muchos de los alumnos que asisten con las abuelas a clase. «Sus vivencias nos ayudan a comprender y sus conocimientos agrandan los nuestros; queremos estar en clase con ellas», coinciden.

La pasada semana en clase de Música, previa al puente de Todos los Santos, el profesor Javier Negrete habló de 'La llorona' en México y preguntó por leyendas y mitos en torno a la celebración. Las abuelas las conocían.

En Lengua, con la misma temática de fondo, la profesora Chelo Hidalgo propuso analizar el poema 'Un año y 3 meses' de García Montero que habla de amor y despedida. Palabras y sentimientos de las que las abuelas son un ejemplo vivo. «Lo tengo reciente, mi marido murió hace dos años», comenzó Eloísa.

Comparten también actividades extraescolares. El curso pasado realizaron una excursión por la zona. Este quieren visitar Atapuerca. «La relación entre mayores y jóvenes funciona y el objetivo no es solo enfrentar el edadismo, es restablecer unas relaciones que siempre han existido en la sociedad, que se han perdido porque hemos generado espacios segregados que discriminan y derivan en soledad», expone Ignacio Chato. Dar la vuelta a esta realidad a través de la educación es el objetivo. «Restablecer una relación que nos hace humanos».

La Consejería de Educación ha regulado con una instrucción los programas intergeneracionales. 90 centros se sumaron el curso pasado en la región. Este se espera que sean más los que sigan los pasos del IES Jaranda.