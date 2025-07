El instituto de consumo advierte sobre el uso seguro de juguetes y artículos acuáticos

Redacción Lunes, 7 de julio 2025, 15:23 Comenta Compartir

El Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) ha alertado a la ciudadanía sobre la importancia de no confundir los artículos de ayuda a la flotación con los juguetes acuáticos, ya que tienen funciones y requisitos de seguridad distintos. Mientras que los artículos de flotación están destinados a usarse durante el aprendizaje de la natación, no se consideran juguetes y, por tanto, no están sujetos a la misma normativa.

Entre estos productos se encuentran los manguitos, las tablas y rulos de espuma, los flotadores de asiento para bebés o las burbujas. Desde el Incoex se recuerda que estos elementos deben utilizarse siempre bajo la supervisión de un adulto, especialmente en aguas profundas o con corriente, y respetando la edad recomendada por el fabricante.

Con motivo del inicio de la temporada de piscinas y actividades acuáticas, el Incoex ha publicado una serie de recomendaciones para ayudar a las familias a elegir de forma segura bañadores, juegos de baño y artículos de flotación, evitando así posibles accidentes.

Antes de adquirir cualquier producto, es fundamental revisar el etiquetado. En el caso de los juguetes acuáticos, deben indicar que están concebidos para menores de 14 años. Además, deben contar con el marcado CE, el etiquetado correspondiente, una dirección de contacto del fabricante y una identificación clara del producto, datos imprescindibles para poder presentar una reclamación si fuera necesario.

El Instituto también aconseja revisar el estado de los productos cada verano antes de su uso, ya que pueden haberse deteriorado. Pinchazos, fugas o el desprendimiento de la boquilla pueden comprometer la flotabilidad y suponer un riesgo. En particular, las boquillas mal sujetas pueden provocar atragantamientos si el niño intenta inflar el artículo, mientras que la pérdida de flotabilidad puede causar situaciones de peligro como el ahogamiento.

A la hora de comprar bañadores o bikinis infantiles, se recomienda comprobar que la longitud de los cordones o cuerdas ajustables no sea excesiva, especialmente en la zona del cuello o la cintura. Un exceso de longitud puede provocar enganches con objetos o vehículos en movimiento, lo que incrementa el riesgo de atrapamiento y posibles lesiones físicas.

Para garantizar que los productos cumplan con los estándares de seguridad, el Incoex realiza controles periódicos a través de su Laboratorio de Control de Calidad, acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación. Además, ante cualquier duda sobre productos inseguros o retirados del mercado, se recomienda consultar la Red de Alerta Europea y la Red de Alerta Nacional, accesibles desde la página web institucional a través del apartado 'Más Información'.

