Una institución llamada Café

Me han comparado con una taza de café. Concretamente, me han dicho que soy más antiguo que una taza de café con plato. Me he ... quedado pensando no tanto en mi probable antigüedad, cuanto en las tazas de café de los tiempos modernos, que ya no llevan plato ni son pequeñas y bonitas, sino grandes tazones con leyendas en inglés del tipo: «Coffee is always a good idea». Eso pone en una taza grandota y roja de mi alacena. No sé qué significa porque soy tan antiguo que en mi colegio la única lengua extranjera era el francés, pero digo yo, sin consultar ningún traductor, que vendrá a decir algo así como que el café es una buena idea.

Me han comparado con una taza de café con plato porque no puedo vivir sin mi despertador antiguo y parece ser que nadie moderno usa ya un despertador manual y analógico. En casa, han aprovechado la comparación para sugerirme que me deshaga de mi colección de tazas de café y sus platos porque ocupan mucho espacio. Es mi monomanía coleccionista: comprar tazas bonitas de café. Las tengo francesas, portuguesas, españolas, italianas... Una vez ironicé en esta contraportada sobre los Starbucks, resultó que su responsable en España era hijo de un compañero de trabajo y en vez de enfadarse, me mandó una preciosa tacita americana con su plato. En el Museo del Café de Campomayor he comprado tazas de esas asimétricas que no van en el centro del plato. Cada vez que voy a El Faro, acabo comprando una pareja de tazas portuguesas con platito y así toda la vida hasta que me han descalificado cruelmente y me temo que voy a tener que rejuvenecer y tomar café en tanques de colores con frases en inglés.

Me pregunto por qué las tazas de café modernas, además de ser aparatosas y algo toscas, llevan frases en inglés. Desde el siglo XVIII, la vida cultural europea se articula alrededor de los cafés, pero a finales de ese siglo, los cafés desaparecieron de Londres, donde fueron una moda efímera. Como escribe George Steiner, los pubs ingleses poseen su aura y su mitología particulares, «pero esos no son cafés, ahí no hay periódicos colgando de los tableros para que los clientes dispongan de ellos». Dice Steiner que «mientras haya cafés, la noción de Europa tendrá sentido». En esa frase se resumen los latidos íntimos de ese alma inglesa que vota a favor del 'brexit' por pura reacción emocional, almas sin café. ¿Y ahora llegan y nos venden tazas sin plato y con frases british? ¡Venga ya! Eso no es modernidad, es ridiculez.

Aunque peor es la moda del café transportable en una taza de cartón o de plástico. Resulta práctico en tiempos de pandemia o si tienes prisa. En ese punto, nada que objetar. Pero es que conozco a modernos que apilan en casa tazas desechables para sentirse a la última cada sobremesa. Beber, tirar y contaminar. ¿Eso es modernidad?

Me niego a despojarme de mis tacitas con plato. No son recipientes, son un concepto, una manera de vivir, una filosofía, un homenaje al tiempo de los cafés bonitos y literarios, donde acudías a leer el periódico y a escribir. En mi ciudad, en Cáceres, ya no es fácil encontrar un café con alma. Para empezar, en muchos han aprovechado la pandemia para deshacerse de la lectura de prensa. El más evocador quizás sea el del hotel Alfonso IX, donde aún se pueden leer cuatro periódicos con gusto.

Mis primeras columnas las escribí en un café de Lugo. El local ya ha desaparecido, pero como escribió Julio Camba en 'El Café y la revolución', se pueden destruir todos los cafetales y todos los locales (y todas las tazas con plato, añado), pero «la institución Café seguirá tan firme como tal cosa».