Vacunas Covid: El SES insta a las embarazadas a vacunarse al haber aún recelos entre ellas

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 20 de enero 2022, 07:10 Comenta Compartir

El SES insta a las embarazadas a que se vacunen contra la covid. Los especialistas coinciden en que está indicada y evita graves complicaciones.

« ... Está más que demostrado que las personas no vacunadas tienen más riesgo de enfermar y en este caso no solo estamos poniendo en peligro una vida, sino dos. Hay que tener en cuenta que cuando nazca el bebé no se le va a vacunar y ya está demostrado que los anticuerpos atraviesan la barrera placentaria», asegura la matrona de atención primaria del área de salud de Mérida Juani Cordón.

Reconoce que al principio hubo muchas dudas. «Hubo algunas mujeres a las que le quedaba muy poco para dar a luz que prefirieron esperar y no vacunarse, pero eso ahora ya casi no sucede», comenta Cordón. Pese a ello sigue habiendo casos y el objetivo es llegar a todas. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ya lo ha pedido en sus redes sociales. «Tenemos que insistir en las embarazadas. Es muy importante», ha dicho ante una tasa de cobertura vacunal que en este grupo es menor. Noticia Relacionada «Tenía miedo con el embarazo, pero hice caso a los sanitarios y me he vacunado» El Ministerio de Sanidad también lo ha recomendado en varios documentos. El primero fue en julio de 2021 y en el se leía que «en base a los datos disponibles –que no indican ningún efecto adverso sobre el embarazo– y las recomendaciones de otros países, se propone vacunar a las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia con vacunas de ARN mensajero en cualquier momento del embarazo». Por aquel entonces, no se había empezado a poner las dosis de recuerdo a ningún colectivo, algo que se empezó a hacer a finales de 2021. Ante la duda de una inyección de refuerzo, Sanidad también la recomendó. Lo hizo el pasado 27 de diciembre y especificó que se tiene que administrar a partir de los seis meses de la primera dosis si esta fue con Pfizer o Moderna o con pauta heteróloga, lo que se conoció como cóctel de vacunas (AstraZeneca y Pfizer). Intervalo de tiempo El tiempo entre la segunda y la tercera dosis se reduce a los tres meses cuando la primera vacuna fue de Janssen o con dos de AstraZeneca. Todo independientemente de si la embarazada ha pasado la covid antes o después de iniciar la vacunación. En ese mismo documento, donde abogan por la vacunación, reconocen que «la información sobre las dosis de recuerdo en embarazadas es muy limitada». Lo que está claro es que los estudios realizados hasta el momento evidencian que es mejor administrar la vacuna, pues las consecuencias de no hacerlo entrañan más peligro. Una de las últimas investigaciones publicada en la revista 'Nature Medicine' indica que hay mayor riesgo de complicaciones entre las embarazadas no vacunadas, como nacimientos prematuros, mortinatos y muertes de recién nacidos, sobre todo cuando las mujeres tienen el virus 28 días o menos antes del parto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión