Inquietud entre los jubilados ante el retraso de los viajes del Imserso Viajes Guadiana, en Badajoz, ayer atendiendo dudas a varias jubiladas que viajarán con el Imserso / Casimiro Moreno Afecta a unos 60.000 extremeños y en las agencias les explican que la carta para reservar destino que suele llegar en septiembre tardará J. LÓPEZ-LAGO Jueves, 29 agosto 2019, 22:22

A finales de agosto en miles de hogares extremeños los mayores ya andan dando vueltas al destino que elegirán en su viaje del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Pero este año ha cundido la inquietud en este colectivo que en Extremadura ronda las sesenta mil personas. La batalla legal que han abierto los operadores adjudicatarios que gestionan estos lotes de viajes subvencionados por el Gobierno va a retrasar los plazos habituales. Se debe a que uno de ellos, Mundosenior (UTE formada por Halcón Viajes y Barceló) ha recurrido el concurso y el Gobierno prefiere asegurar que todo el proceso sea legal.

En las agencias de viajes de la región ya están explicando las nuevas circunstancias cuando clientes habituales acuden a informarse y tratar de reservar su viaje. Inés García Lázaro y su hermana Laura estaban ayer por la mañana en Viajes Guadiana, agencia de Badajoz. No quieren ni pensar en la posibilidad de que se cancelen estos viajes que suelen disfrutar cada año. «A nosotras nos encantan porque gracias al Imserso vamos a sitios distintos y con mucha seguridad. Es bueno para la mente y para la salud, pero ahora queda que nos llegue la carta», decía.

Esa carta es la que suele llegar en los primeros días de septiembre. Carlos Rodríguez, de la agencia Viajes Guadiana, va tranquilizando a todo aquel que llega con las mismas dudas y, según les explica, «los viajes se organizarán, pero este año quizás con algo de retraso».

A continuación llegan Pilar Moreno y Cati Paniagua, que se acaba de jubilar. Son primas y van a apuntarse por primera vez a estos viajes del Imserso. Traen la carta del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que recibieron en junio, pero les aclaran que en realidad ese documento oficial es para confirmar los datos y para que se vayan decantando por alguna de las tres opciones generales que se ofertan (islas, costas o interior), si bien en cualquier caso lo que suscriban ahora aún no será definitivo. De hecho, los destinos y precios que esa carta trae al dorso son solo una previsión aproximada.

Los hoteles pueden perder varias semanas en los que estarán semivacíospor la falta de clientes

«Falta que llegue la carta con el código de asignación y que ya informa de en qué fecha exacta han de venir a la agencia a confirmar su destino, siempre que haya plazas disponibles», aclaran desde el mostrador de Viajes Guadiana.

En la agencia Wonder Travel su responsable, Montserrat Rodríguez, explica que hasta las nueve de la mañana del día que determine la carta que está por llegar no se desbloquea el sistema informático para empezar a asignar plazas. Se refiere a la típica jornada en que las agencias se llenan de pensionistas haciendo cola.

En blanco

Según explica Rodríguez, esto suele ocurrir a finales de septiembre para que los viajes empiecen en octubre, pero todo apunta a que habrá retrasos. Y aunque reitera que los viajes saldrán adelante sin mayor perjuicio para los pensionistas, los cuales suelen preferir los meses de abril y mayo, sí afectará negativamente al sector hotelero, ya que este otoño pasarán semanas o incluso meses prácticamente en blanco hasta que empiecen a llegar los primeros viajeros. Solo una prórroga del mismo programa bajo las condiciones anteriores evitaría este retraso, según indicó ayer el responsable nacional de Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (CC OO), Gonzalo Fuentes.

Como se sabe, los viajes del Imserso son una iniciativa social que sirve para complementar el sistema de pensiones y compensa la estacionalidad del turismo en España, donde muchos hoteles estarían semivacíos de no llegar estas oleadas de viajeros que duran hasta el mes de junio. Extremadura forma parte de la red estatal de viajes para mayores y oferta en torno a 6.000 plazas dentro del apartado turismo interior.

El Mercure Río de Badajoz es uno de los cinco hoteles extremeños que está acogido a este programa estatal. José Luis Iniesta, su propietario, decía ayer que es cierto que esas plazas que podrían perderse en octubre ya no vuelven, sin embargo, él prefiere poner el foco en otra cuestión: «Los viajeros del Imserso de hoy tienen mayor poder adquisitivo que los de hace varios años. Sin embargo, los precios que pagan son muy bajos y apenas dejan margen de ganancias en el sector hotelero. No podemos dar los precios que nos piden, por eso pedimos una subida lógica del 3 o el 4%». Sobre el retraso de los viajes, Iniesta recuerda que hace años ocurrió lo mismo y no hubo mayor problema en cuanto se desbloqueó la adjudicación del Gobierno.