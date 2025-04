Innovación y asesoramiento para hacer frente a la incertidumbre global

Gloria Jover bADAJOZ Domingo, 13 de abril 2025, 08:29 Compartir

El Boletín Informe de la Coyuntura Económica de Extremadura, elaborado por Ibercaja en coordinación con Ramón Sanguino, catedrático de la Universidad de Extremadura, analiza la evolución económica de la región en comparación con el conjunto de España. Para ello, se apoya en datos relativos al crecimiento anual del PIB y al mercado laboral, con especial atención a la variación de la ocupación y a las tasas de paro.

El informe también incluye una revisión exhaustiva del comercio exterior, que destaca el récord histórico en exportaciones extremeñas alcanzado en 2024, así como los principales retos y oportunidades económicas.

Este documento pretende ofrecer una visión detallada sobre la situación actual y las perspectivas económicas de Extremadura para 2025, basándose en datos procedentes de organismos nacionales e internacionales. Con el objetivo de proporcionar una herramienta útil para la comprensión de la coyuntura económica regional, dirigida tanto a profesionales como al público general.

La presentación del boletín tuvo lugar en la sede del Diario HOY y contó con la participación de Ramón Sanguino, catedrático de la Universidad de Extremadura; Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja Banco en Extremadura; Susana Rodríguez, directora general de Friex y vicepresidenta de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, y Pablo Da Rold, director general de Monliz España.

Las exportaciones baten récords con más de 3.300 millones de euros durante el año 2024, lo que supone un crecimiento del 10%

Uno de los primeros aspectos destacados en el informe es el nuevo récord alcanzado por las exportaciones extremeñas en 2024. «Este es el primer informe que se realiza, y recoge que las exportaciones en Extremadura baten récords con más de 3.300 millones de euros durante el año 2024, lo que supone un crecimiento del 10%. Estos datos significan competitividad, ya que vender a una región de Francia o Polonia es muy complicado», destacó Ramón Sanguino.

Aranceles

El año 2025 ha comenzado con la noticia del aumento de los aranceles que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha impuesto a la Unión Europea, una decisión que podría afectar al comercio internacional.

En Extremadura, esta medida puede perjudicar a ciertos sectores, como el del tapón de corcho. Aunque Sanguino subrayó que la industria extremeña cuenta con la fortaleza suficiente para no verse afectada en su conjunto, también advirtió que hay empresas y sectores concretos cuyas exportaciones podrían verse comprometidas.

Desde Ibercaja, las perspectivas económicas para este año parten de un entorno de economía saneada, con un crecimiento moderado del PIB. «Lo que ocurrirá dependerá un poco de todo lo que está pasando en las últimas semanas. Tenemos unos tipos de interés contenidos y una población activa en crecimiento y positiva, con una tasa de ahorro bancaria, lo que significa que las familias tienen capacidad de gasto», explicó Roberto Ledesma.

El tejido empresarial y el sector industrial se ven afectados por este contexto, por lo que es fundamental que las empresas extremeñas continúen generando riqueza y aportando valor a la economía regional. Para Susana Rodríguez, el entorno es «favorable» y «el crecimiento está ahí y es sostenible».

Retos diarios

Sin embargo, Rodríguez matizó que el día a día empresarial no es «tan bonito». «Nos enfrentamos a un montón de retos diarios y necesitamos respuestas inmediatas que nos permitan seguir con el crecimiento», señaló. Añadió que uno de los principales desafíos es la digitalización, que no solo implica incorporar tecnología, sino también «acortar los procesos y conseguir que sean más eficientes y sostenibles en el tiempo, para que los recursos humanos se destinen a tareas más eficaces».

Uno de los grandes problemas, según Rodríguez, es la falta de mano de obra. «Hay que analizar por qué no hay mano de obra cualificada o no cualificada. Apostamos por la formación interna, con el coste que eso conlleva, pero no se puede crecer si no hay mano de obra», afirmó.

«Debemos ser capaces de anticiparnos a lo que ocurre» Susana Rodríguez Directora general de Friex

«Recomendamos a las empresas que exportan que estén bien asesoradas» Roberto Ledesma Director territorial de Ibercaja Banco

Pablo Da Rold coincidió con el resto de los ponentes. En el caso de su empresa, Monliz, llevan 15 años trabajando con agricultores e invirtiendo en inteligencia artificial tradicional, analítica y predictiva, lo que les ha permitido mejorar el funcionamiento de la maquinaria. Esta forma de trabajar repercute positivamente en algunos cultivos, aunque también requiere nuevas infraestructuras. «Aquí la administración tiene mucho que hacer para ayudar a las empresas, y eso es un punto clave», señaló.

Sobre la mano de obra, Da Rold explicó que su empresa tiene ADN extremeño, pero capital belga. «Operamos mucho en inglés; hay mano de obra en la región, pero tenemos que atraer talento del mercado nacional para incorporar profesionales con estas competencias».

Escasa inversión

Una de las debilidades que recoge el informe es la escasa inversión en investigación y desarrollo (I+D) en Extremadura. Para Susana Rodríguez, invertir en este ámbito es sinónimo de beneficios y competitividad. «Desde la empresa tengo que intentar que el I+D no sea un coste añadido que repercuta en el usuario final. Hay figuras en el mercado que se pueden utilizar para que el coste sea compartido; por eso colaboramos e integramos nuestro conocimiento con proveedores», añadió.

En el caso de Da Rold, la apuesta por la I+D es clave para continuar con el desarrollo. «La empresa tiene que apostar. Nuestro 5% de las ventas procede de productos nuevos e innovadores. Si no encuentras lo que el cliente quiere, te quedas atrás». Para él, la innovación es esencial: «Si queremos tener un sector competitivo, nadie se puede quedar atrás».

Negocios familiares

Según el informe, el 96,1% de las empresas de Extremadura son microempresas (entre 1 y 9 trabajadores), lo que refleja un tejido fuerte de pequeños negocios familiares que sostienen la economía regional. Sin embargo, no todas tienen capacidad para afrontar grandes inversiones. Por ello, entidades como Ibercaja prestan apoyo y garantizan los servicios necesarios a todos los niveles. «Nuestra responsabilidad es multifacética. Queremos que cada empresario pueda innovar y que nosotros le ofrezcamos los servicios financieros suficientes y adecuados», destacó Ledesma.

Y añadió que: «Garantizamos cobertura suficiente en todas las comarcas de Extremadura, con figuras especializadas, de tal forma que si nos encontramos con que en Castilblanco hay una empresa que quiere exportar a Madagascar y necesita un seguro de cambio adaptado, va a disponer de profesionales que puedan ayudarle».

Ledesma informó además de que Ibercaja participa desinteresadamente con empresas público-privadas que ayudan a proporcionar crédito a aquellas compañías que, por sí solas, no logran la financiación necesaria.

Nueva revolución industrial

El informe presenta una serie de proyectos industriales que se han desarrollado o están en proceso de desarrollo en Extremadura. Ramón Sanguino destacó la necesidad de que la región aproveche la nueva revolución industrial. «Creo que en la región tenemos aspectos que nos diferencian, uno de ellos es el consumo energético. Extremadura puede ofrecer un consumo energético a un precio muy bajo gracias a toda la energía renovable que poseemos, lo que ha impulsado a muchos sectores a apostar por la región», subrayó.

En la actualidad, la industria representa entre el 16% y el 18% del PIB extremeño. Aunque se podría aspirar a que la industria alcance el 20% del PIB regional, no se espera un porcentaje superior debido a las características demográficas y estructurales de la región. Sanguino insistió en que debemos centrar nuestros esfuerzos en sectores industriales con alto potencial en Extremadura, como las industrias intensivas en consumo energético (por ejemplo, los centros de datos) o actividades que favorezcan el teletrabajo, como la ingeniería o la tecnología.

«Si no encuentras lo que el cliente quiere, te quedas atrás» Pablo Da Rold Director general de Monliz España

«La industria extremeña cuenta con la fortaleza suficiente para no verse afectada» Ramón Sanguino Catedrático de la UEx

Para Friex, una empresa especializada en refrigeración comercial y climatización, ha dado el paso hacia la industrialización sostenible. Su directora general destacó que la región tiene «tantas bondades» que deben aprovecharse, sobre todo aquellas que aún no se han explorado. «Debemos ser capaces de anticiparnos a lo que ocurre. La industria sostenible existe, pero debemos conseguir que los procesos se externalicen dentro de la región y no fuera», enfatizó. Además, destacó que en su empresa todos los procesos, desde la formación técnica hasta la mentalidad del equipo, están orientados hacia la sostenibilidad.

La directora también hizo hincapié en la importancia de garantizar la sostenibilidad de los puestos de trabajo a largo plazo, asegurando estabilidad sin que esto represente un aumento de los costes. Aprovechó para criticar la excesiva burocracia impuesta para cumplir con los requisitos de sostenibilidad, que ha sido un obstáculo. En este sentido, consideró que la Administración, en ocasiones, actúa más como competidora que como facilitadora del desarrollo empresarial.

Monliz España, empresa dedicada al procesado y ultracongelado de frutas y verduras, cuenta con un profundo conocimiento del mundo agrícola. Su gerente, Pablo da Rold, explicó cómo gestionar la incertidumbre y adaptarse a un entorno cambiante marcado por guerras comerciales, aranceles y fluctuaciones del mercado. Da Rold puso como ejemplo que durante el primer mandato de Trump, los aranceles del 35% sobre las aceitunas negras les hicieron perder un negocio de dos millones de euros. Sin embargo, destacó la «resiliencia» como la clave para sobrevivir y adaptarse a un entorno económico tan volátil. Más allá de la tecnología, resaltó que la verdadera transformación digital es cultural y depende principalmente de la formación del personal. Finalmente, hizo hincapié en la importancia de buscar nuevos mercados y escuchar al cliente para entender sus necesidades.

Para finalizar, Roberto Ledesma, director territorial de Ibercaja en Extremadura, quiso enviar un mensaje claro a las empresas extremeñas que buscan expandirse a mercados internacionales: la internacionalización es una oportunidad, pero requiere una preparación adecuada y un asesoramiento especializado. En un contexto económico marcado por la volatilidad de los mercados y las tensiones comerciales, herramientas como los seguros de cambio pueden ser fundamentales para minimizar riesgos

Ledesma subrayó que contar con asesoramiento especializado es crucial antes de lanzarse a la exportación. «Nosotros recomendamos a las empresas que exportan que estén bien asesoradas», dijo, recordando que tanto Ibercaja como entidades como la Cámara de Comercio o Extremadura Avante disponen de profesionales dedicados a guiar a las empresas durante todo el proceso.