Las inmobiliarias extremeñas siguen cobrando sus servicios a los arrendatarios

«Seguimos actuando igual que lo hacíamos». Las inmobiliarias continúan cobrando a los inquilinos la mitad de una mensualidad a la hora de alquilar una vivienda. Es ilegal. La ley marca que para las viviendas habituales, con contratos de un año de duración, debe ser el propietario del inmueble ... quien afronte en exclusiva el coste del servicio que presta la inmobiliaria. Sin embargo, no es así.

Los inquilinos están comprobando que a la hora de formalizar el acuerdo, las inmobiliarias pretende cobrarles. Por supuesto, sin factura. «Es lo que hay; si quieres el piso, tiene que ser así». Es la respuesta que se encuentran los arrendatarios cuando expresan sus dudas sobre ese pago. «Y no una vez ni dos; en todas las inmobiliarias por las que he pasado me ha pasado lo mismo», afirma Manuel, que prefiere no desvelar su apellido porque acaba de firmar el contrato de un domicilio en Badajoz.

Al principio se negó a hacerlo, pero tras perder la opción de alquilar varios pisos optó por pagar los 250 euros que le pedían. «No tenía que haberlo hecho, pero ya no me podía permitir seguir buscando», aporta.

«La única solución es presentar una denuncia; si no se hace no se puede hacer nada» Francisco Marroquín Presidente de Coapi Cáceres

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria reconocen que esas situaciones se están dando. «La picaresca existe, pero es una práctica ilegal», comenta Francisco Marroquín, presidente de la entidad, que lamenta que la ley no haya logrado cambiar la práctica habitual.

La recomendación que hace a los afectados es que denuncien. «La única solución es presentar una denuncia; si no se hace no se puede hacer nada», expone Marroquín, que detalla que aunque se haga es muy difícil que se recupere el dinero ya pagado a la inmobiliaria.

Fraudes

Además, normalmente no hay documentos que acrediten los pagos. «A nosotros no nos ha llegado ninguna queja que podamos trasladar en forma de denuncia ante la administración», reconocen desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx).

El motivo es que los contratos que se realizan no incumplen la normativa. La regulación se refiere únicamente a los alquileres de viviendas habituales. «Lo que estamos detectando es que se utiliza la figura de alquiler de temporada, inferiores al año, para seguir cobrando a los inquilinos», manifiestan desde UCEx, que esperan que se regulen cuanto antes los alquileres temporales.

De esta forma, los propietarios también evitan que se apliquen las prórrogas en los contratos, que pueden ser de hasta cinco año, y sortean la limitación en el actualización de la renta, que no se puede subir más de un 3% en 2024.