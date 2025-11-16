Los inmigrantes toman el relevo y montan negocios castizos en Extremadura

En 'La Bodeguilla' de Cáceres, típico bar conocido en la ciudad desde hace décadas por sus tapas, los clientes de toda la vida dan las ... gracias en chino. Mientras Felipe, como llaman a Wang Shi -se puso ese nombre al inmigrar a España-, cocina pinchos de champiñones con el olor de siempre en esta tasca y no para de poner cafés, el hombre de origen asiático que llegó a Extremadura desde Wenzhou intenta contar en castellano su historia.

«Español no muy bien», reconoce. «Café, pincho, caña y expresiones como 'lo de siempre'», las coge al vuelo. No le queda otra porque está al frente de un bar al más puro estilo 'typical spanish'. Procedente de una ciudad de nueve millones de habitantes, nunca pensó que acabaría regentando un establecimiento así en una que no llega a los cien mil. «Me traspasó el negocio el antiguo dueño y he aprendido todas las recetas. Son muchas horas de trabajo, pero esto funciona», comenta mientras no paran de entrar cacereños fieles a su 'bodeguilla'.

La historia de Felipe, o Wang Shi, es solo un ejemplo de lo que está sucediendo en Extremadura en los últimos tiempos. Cada año llegan más extranjeros a la región y gracias a ellos se ha consolidado en esta comunidad una tendencia de crecimiento de la población. Se nota en las calles, en los colegios y también en el empleo. Si antes las personas de otros países se dedicaban sobre todo a trabajos de cuidados a mayores, limpieza, el campo o la hostelería, ahora cada vez es más frecuente verlos convertidos en empresarios. Son autónomos que montan sus propios negocios y se convierten en generadores de puestos de trabajo.

Hay churrerías regentadas por hondureños, peluquerías con aires latinos o chinos con tascas que conservan las recetas de su antiguo propietario

Lo de los restaurantes asiáticos, mexicanos e italianos o lo de las multitiendas regentadas por marroquíes se lleva viendo en esta comunidad autónoma desde hace décadas, pero que los inmigrantes emprendan en negocios castizos y genuinos es una nueva tendencia. «En los dos últimos años han venido muchos extranjeros a Extremadura y estamos animando a que monten sus propios negocios», cuenta Sonia Arteaga, boliviana que llegó a la región en 2006 y tiene experiencia en emprendimiento.

Acaba de abrir un restaurante especializado en pollo frito y al carbón en el barrio de El Perú, en Cáceres. En su segundo establecimiento en la ciudad y cuenta con diez empleados. «Hay muchos ejemplos. Una amiga de Colombia ha inaugurado en Malpartida de Cáceres el asador de pollos Los Barruecos», comenta Sonia.

Ampliar Sonia Arteaga y su marido Jorge, que llegaron de Bolivia a Extremadura en 2006, en su restaurante especializado en pollo. Jorge Rey «Acabamos de abrir un restaurante de pollo; tenemos diez empleados» «Esta semana es una locura, no paramos». Lo dice Sonia Arteaga, una mujer de 47 años que nació en Bolivia y antes de cumplir los 30 emigró a España. «Acabamos de abrir un restaurante de pollo frito y al carbón en la popular barriada de El Perú, en Cáceres, que también hace pedidos a domicilio«, cuenta esta mujer procedente de Bolivia que, tras varios años como empleada en la hostelería, decidió emprender. Ahora tiene contratados a una decena de trabajadores, pues este es el segundo restaurante que abre en la ciudad junto a su marido bajo la marca 'El Picantón'. El primero lo inauguraron en plena pandemia. «Estuvimos ahorrando durante años. He trabajado mucho como cocinera», comenta. Antes también estuvieron al frente de un asador de pollos en La Mejostilla. «Desde que llegamos a España, mi marido siempre tuvo la mentalidad de emprender», cuenta Sonia, que explica que tiene cuatro hijas -una de ellas nacida en España- y dejaron su país natal «buscando la seguridad» para sus pequeñas «y un futuro mejor». Por el momento, no les va mal. «No nos podemos quejar. Trabajamos muchas horas y a veces es complicado porque la Administración no pone las cosas fáciles. Te encuentras con muchas trabas y nuestro objetivo es básicamente ganarnos la vida y aportar, generar puestos de trabajo», comenta esta inmigrante, que asegura a HOY que «cada vez más extranjeros montan sus propios negocios».

Pero hay más ejemplos repartidos por toda la geografía extremeña. De los habituales bazares chinos a una churrería regentada por hondureños en Moctezuma, una de las barriadas más populares de Cáceres, pasando por bares míticos como 'Punto Ná' en la avenida Carolina Coronado de San Fernando, regentado ahora por asiáticos que hacen unos desayunos a la altura de una ciudad como Badajoz.

Y así, muchos otros ejemplos. Peluquerías con aires latinos en Mérida, rumanos que montan talleres de lavado de coches en la capital cacereña, ucranianos que dirigen restaurantes en varios puntos de la región o argentinos que crean una empresa para alquilar pistas de pádel en Navalmoral de la Mata.

Ampliar Leslie y Jorge, de Honduras, en su churrería en Cáceres junto a sus dos empleados. Jorge Rey «En la churrería solo descansamos la tarde del lunes y distribuimos a 40 bares» De Tegucigalpa y al frente de un churrería. Jorge Cardona y Leslie Aguilar dirigen un negocio con un producto que es todo un icono de la gastronomía española. Y lo hacen en Moctezuma, un barrio de Cáceres en el que se han convertido en uno de los establecimientos que más clientela tiene. Empiezan con la tarea a las cuatro de la mañana todos los días y solo descansan los lunes por la tarde. A las cuatro de la madrugada abren al público. «Es cansado, pero la churrería funciona muy bien. Distribuimos el producto a 40 bares«, cuenta Jorge, que tras trabajar 14 años en un banco y seis en una empresa de bombas y motores de agua, con 37, decidió emigrar Cáceres en 2008, donde ya estaba Leslie. «Solo conocíamos a una persona en Extremadura. Mi mujer vino buscando otras oportunidades y luego llegué yo», recuerda Jorge. Trabajó en dos churrerías antes de abrir su negocio propio en marzo de 2022. «Ahí es donde aprendí porque en Honduras no hay churros. Los conocíamos pero no cómo hacerlos. Dimos muchas vueltas buscando un local y encontramos este, que fue una antigua churrería cerrada desde la pandemia que se llamaba La Porra. Así que lo alquilamos y desde entonces», explica. «Tenemos dos empleados. Ellos sí son extremeños», cuenta Jorge, que está muy agradecido por la acogida. Tanto es así que han ampliado el negocio y han alquilando el local vecino.

Y es que los tiempos han cambiado y los inmigrantes están tomando el relevo en regiones como Extremadura que históricamente han sido menos atractivas para este colectivo. De hecho, gracias a ellos esta comunidad se ha consolidado como un territorio en el que crece la población.

El INE ha contabilizado 1.692 residentes más que hace un año y la subida se basa en la llegada de extranjeros, porque el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo en Extremadura, es decir, muere más gente de la que nace.

Según los datos de la Encuesta Continua de Población que elabora el Instituto Nacional de Estadística, con fecha 1 de octubre un total 1.054.677 habitantes vivían en Extremadura.

Son 1.692 más de los registrados un año antes y 1.750 más que en julio de 2024, cuando la región tocó suelo, con la cifra más baja desde el inicio de la actual serie histórica (1.052.927), que arrancó en 1971.

De esta forma, en el último año la población de nacionalidad española descendió en 3.287 personas, bajada que se vio compensada con la llegada de 4.974 extranjeros, hasta un total de 50.053.

4.974 Extranjeros Son las personas extranjeras que han llegado a Extremadura en el último año. En total, suman 50.053.

Según los últimos datos desagregados del INE, correspondientes al 1 de enero de 2024, en Extremadura vivían 13.480 ciudadanos de la UE sin contar España y 1.921 europeos de países que no formaban parte de la misma.

Además, había contabilizados 9.118 africanos, 613 norteamericanos, 4.834 centroamericanos y caribeños, 10.686 sudamericanos, 2.528 asiáticos, 22 personas procedentes de Oceanía y 26 residentes que se consideraban apátridas. Normalmente, bajo esta última denominación se suelen autodenominar los palestinos.

Más allá de los europeos que llegan a Extremadura, que siguen siendo mayoritarios, destaca la comunidad hispanoamericana, que no para de crecer. En este siglo los residentes de origen americano que tienen el español como lengua principal se han multiplicado casi por diez.

14.207 Comunidad hispanohablante Es el número de extranjeros hispanohablantes, la comunidad más grande en la región llegada desde otros países.

Si en el año 2000 vivían en Extremadura 1.533 ahora son 14.207, según el INE, aunque con la llegada de la crisis económica muchos se marcharon. Con ella finalizada volvieron a poner su mirada en España. En 2014 había 5.836, por lo que se ha registrado un incremento del 143%.

Los procedentes de Colombia son los más numerosos, con un total de 3.822. Le siguen los nicaragüenses (1.821), venezolanos (1.710), hondureños (1.574) y peruanos (1.323).

No pasan del millar los originarios de Argentina (735), Cuba (580), Paraguay (575), República Dominicana (382), México (309), El Salvador (331), Bolivia (316), Ecuador (295), Chile (210), Uruguay (97), Guatemala (65), Panamá (33) y Costa Rica (29).

Cada vez más autónomos

Muchos de ellos son autónomos. De hecho, desde 2020 hasta este año los extranjeros que trabajan por cuenta propia en Extremadura se han incrementado en 799 personas, lo que supone una subida del 34%.

En esta comunidad autónoma ya son 3.140 y representan el 4% de todos los emprendedores. Es más, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ya ha afirmado que el relevo generacional depende, en gran medida, de la afiliación de personas migrantes.

3.140 Trabajadores autónomos extranjeros Es el número de trabajadores autónomos extranjeros que hay en Extremadura. Representan el 4% de todos los emprendedores de la región. Se ha registrado un incremento del 34% desde 2020 a 2025.

Por sectores, en los últimos cinco años la afiliación de autónomos extranjeros destaca en la hostelería, con un aumento de 492 a 665 afiliados, y el comercio, que ha pasado de 1.037 a 1.125 trabajadores por cuenta propia de otros países. Otros ámbitos con crecimientos reseñables son las actividades profesionales, científicas y técnicas, además del transporte (de 31 a 150).

«Hoy, más que nunca, son los extranjeros quienes están garantizando que miles de negocios sigan», indican desde UPTA

Si la tendencia de crecimiento se mantiene, UPTA estima que en 2030 el número de afiliados extranjeros podría situarse en los 4.000 en Extremadura.

«Hoy, más que nunca, son ellos quienes están sosteniendo y garantizando que miles de negocios continúen activos en nuestro país», indican desde UPTA, que insiste en que esta realidad debe ser tenida en cuenta por las administraciones públicas y por todas las formaciones políticas, de manera que se favorezca y consolide la incorporación de estos profesionales.

Para Eduardo Abad, presidente de UPTA España, «los datos son claros y sin la aportación de los autónomos extranjeros, el sistema se encontraría en una situación crítica». Insiste en que son la columna vertebral del crecimiento en los últimos años y serán vitales para la supervivencia de miles de negocios en este país.