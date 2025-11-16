HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Wang Shi, más conocido como Felipe, haciendo pinchos en 'La Bodeguilla', un mítico bar de Cáceres que dirige con la misma esencia que su antiguo dueño. Jorge Rey

Los inmigrantes toman el relevo y montan negocios castizos en Extremadura

Los extranjeros son ya un motor de generación de empleo con empresas propias que van más allá de los bazares asiáticos y los restaurantes de comidas del mundo

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:50

Comenta

En 'La Bodeguilla' de Cáceres, típico bar conocido en la ciudad desde hace décadas por sus tapas, los clientes de toda la vida dan las ... gracias en chino. Mientras Felipe, como llaman a Wang Shi -se puso ese nombre al inmigrar a España-, cocina pinchos de champiñones con el olor de siempre en esta tasca y no para de poner cafés, el hombre de origen asiático que llegó a Extremadura desde Wenzhou intenta contar en castellano su historia.

