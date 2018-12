Inma León, la artesana extremeña que crea bebés hiperrealistas 02:36 Inma León elaborando uno de los bebés 'reborn' rodeada de algunas de sus creaciones. :: JORGE REY Desde su hogar de Casar de Cáceres, elabora más de 200 muñecos al año ÁLVARO RUBIO Cáceres Domingo, 2 diciembre 2018, 09:10

Pesa unos cuatro kilos, mide 50 centímetros, tiene la piel suave y poco pelo. Puede ser rubio, moreno o pelirrojo; estar triste, sonriente, dormido, acurrucado o despierto. Si lo coges, no hay que despistarse. Su cabeza no se mantiene erguida y también se mueve hacia atrás, como le sucede a la mayoría de los niños hasta los cuatro meses. A medida que te acercas a él la sensación es extraña. No sabes si estás ante un recién nacido o un simple muñeco. En este caso se trata de un bebé 'reborn', una creación hiperrealista hecha de silicona o vinilo.

Detrás de esta elaboración están las manos de Inma León Carrasco, una cordobesa que vive desde hace varios años en la localidad de Casar de Cáceres. Estudió Filología Hispánica y trabajó como administrativa en una empresa del sector de la construcción hasta que desapareció por la crisis económica. «No podía estar sin hacer nada y tenía que buscarme la vida. Ya conocía el tema de los bebés 'reborn' y pensé que la venta online podría estar bien. Aprendí a hacerlos de manera artesanal y empecé a comprar los materiales», recuerda Inma.

El primero se lo encargaron en 2012 desde Madrid y actualmente elabora más de 200 bebés 'reborn' que llegan a las casas de diferentes puntos de España. Ha enviado pedidos a todas las comunidades autónomas. «Vendo muchos en Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga», añade.

Su origen se remonta a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y a España llegaron hace dos décadas

Incluso le han solicitado encargos en América Latina en países como México y Colombia. Sin embargo, ha preferido no cruzar el charco porque el envío es más complicado. «Es un no parar entre la campaña de Navidad y la de comuniones, que cada vez se alarga más», confiesa mientras ultima uno de los pedidos.

La mayoría son a particulares, aunque también vende a tiendas de ropa de bebé. «Entre los detalles curiosos, hay gente que me dice que les haga marcas en la cara como si se hubiese arañado. Recuerdo que una vez me solicitaron que le tatuara una 'Z' en el tobillo», detalla tras aludir a la función terapéutica de este tipo de creaciones. «Por ejemplo, hay una mujer que se va a casar, su madre se quedará sola y me ha pedido un bebé 'reborn' para regalárselo. En una ocasión, una persona me confesó que tenía depresión y pidió tres. También se utilizan en residencias de mayores y en sesiones con niños con autismo», detalla sin desconcentrarse de su tarea. Con mucha paciencia, está injertando pelo con una aguja en una de la cabezas de un muñeco que entregará en los próximos días. Lo hace con un material que se obtiene de la lana de oveja y simula el cabello. «Hay artesanas que también utilizan pelo humano», matiza.

Todos los materiales los compra por Internet. Cuando los recibe empieza a trabajar. A cada uno le dedica unas dos semanas aproximadamente. Encarga las diferentes piezas y luego utiliza pinturas al agua para conseguir la tonalidad de la piel. Y así una capa tras otra con el objetivo de acercarse lo más posible a la realidad. Rojeces, marcas que simulan arrugas, moteados parecidos a manchas... Las manos de Inma no se olvidan de ningún detalle. Tras cada capa, introduce las diferentes piezas en el horno durante cinco u ocho minutos a 130 grados.

Están hechos de silicona o vinilo, tarda dos semanas en elaborar uno y pueden costar hasta 1.200 euros

Seguidamente elige la ropa con la que viste a los bebés y los empaqueta para su posterior envío. El resultado es un muñeco hiperrealista cuyo precio oscila entre los 350 y los 1.200 euros. «Los de silicona son más caros», aclara.

«También hay muchos gastos, aunque por el momento me compensa y espero que así sea por mucho tiempo. Me estoy planteando hacer envíos al resto de Europa», afirma.

Algunas de las piezas que Inma León encarga por Internet:: J. REY

En Alemania los conocen muy bien. Fue en ese país donde nació esta corriente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las madres, ante la escasez de recursos, se vieron obligadas a rehacer las muñecas de sus hijas para que parecieran nuevas. Más tarde llegaron a España, donde se empezaron a vender hace dos décadas aproximadamente y hoy ya son una moda.

«Mucha gente se dedica a este mundo. Incluso se venden muñecos como si fueran bebés 'reborn' cuando en realidad no cumplen las características. Tienen que hacerse a mano y ninguno de ellos puede ser igual. Aquí no valen grandes producciones en fábricas», especifica esta mujer de 44 años de edad que aprendió a elaborarlos con la ayuda de una experta.

Actualmente también existen cursos de formación en los que enseñan este oficio. «Yo solo he hecho uno en Bilbao para aprender a tratar el material de silicona», matiza. Hay quienes aprenden con tutoriales por Internet esta labor que en ocasiones ha sido tildada de extravagante. «No me considero friki, es simplemente un trabajo más. Yo no me quedo con ninguno pero tampoco veo raro que me hagan estos pedidos. Cada persona que haga lo que quiera. Es un trabajo como otro cualquiera. Yo pinto muñecos y otros pintan pisos», concluye.