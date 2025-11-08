Los ingresos de la Junta caen en 1.900 millones de euros respecto al pasado año

Los buenos datos de ejecución de los capítulos de gasto de la Junta de Extremadura en 2025 contrastan con la bajada del presupuesto de ingresos ... respecto al pasado ejercicio. En los tres primeros trimestres de este año la Administración regional ha reconocido el cobro de 3.634 millones de euros. Son casi 1.900 menos que en el mismo periodo de 2024.

Según los datos publicados por el Gobierno regional, las cuentas de este año llegaron al cierre del mes de septiembre a 8.234,4 millones de euros. Es el resultado de sumar a la cantidad de partida tras la prórroga de 2024, 8.051,5 millones, las aportaciones que se han ido añadiendo durante el ejercicio y que no se podían incorporar de inicio.

Para la ejecución del presupuesto de ingresos se tienen en cuenta los derechos reconocidos, que son los pagos comprometidos en favor de la Junta, tanto los que ya han sido abonados o lo que aún estén pendientes.

Al cierre de septiembre, la Administración regional contaba con 3.634 millones de euros en derechos reconocidos. Eso supone el 44,13% del presupuesto definitivo, menos de la mitad cuando ya se habían cubierto tres cuartas partes del ejercicio.

La cifra es llamativa en comparación con el pasado año. Sobre un total de 8.194,2 millones de euros (tras las incorporaciones realizadas al presupuesto inicial), a 30 de septiembre de 2024 la Junta contabilizaba 5.526,5 millones de euros en derechos reconocidos, un 67,4% del total.

Fondos europeos y deuda

Este descenso, de casi 1.900 millones de euros en el caso de los derechos reconocidos, tiene su reflejo principalmente en cuatro partidas muy concretas.

Resaltan especialmente las transferencias corrientes y de capital de la Unión Europea. Las primeras integran las ayudas de la PAC, mientras que las segundas proceden de fondos destinados a inversiones, como el Feder y el Feader. En el primer caso, a fecha 30 de septiembre apenas se habían recibido 273.000 euros de una dotación de 731 millones. En el segundo, sólo se habían reconocido 230.000 euros de una partida de más de 690 millones. Suman por tanto más de 1.420 millones de euros pendientes de ingresar. En la misma fecha del pasado año faltaban 800 millones.

También es notable el escaso nivel de ejecución de la partida dedicada al endeudamiento de la Junta. El Gobierno regional prevé ingresar este año 1.027 millones de euros por ese concepto, casi 30 menos que el pasado año. Al cierre del tercer trimestre sólo había formalizado 187 millones. En el mismo periodo del pasado año ya se habían recibido cerca de 847 millones. Son 640 menos.

Por último, destacan las transferencias corrientes del sector público estatal, en las que se incluyen la mayor parte de las aportaciones procedentes del sistema de financiación autonómica. Con una dotación inicial similar en los dos ejercicios, algo más de 2.500 millones de euros, hasta octubre se habían ingresado 1.578 millones, 340 menos que en el mismo mes del pasado año.