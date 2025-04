El ingobernable pueblo de la alcaldesa youtuber

Con rutas de ensueño para senderistas y ciclistas, una almenara en lo alto que recorta el perfil de la Sierra de Gata, con una peculiar ... arquitectura popular, una concurrida piscina natural en verano, cuando el pueblo supera el medio millar de habitantes, Torre de don Miguel es de esos pueblos con encanto del norte de Cáceres. Cosa distinta es su ambiente político. La alcaldesa, en minoría, rompió el pacto de gobierno a los nueve días. No se habla con los otros dos grupos municipales y la tensión en los plenos se corta con un cuchillo. Nadie descarta que un día tenga que intervenir la Guardia Civil y es rutina que la oposición dé la espantada. «Yo es que antes de que me echen me voy», dice el portavoz socialista, Ernesto Iglesias, que fue alcalde tres mandatos y los últimos ocho años los ha pasado en la oposición.

Según los vecinos consultados, la indignación de los torrezneros está en su máximo nivel porque los concejales no se ponen de acuerdo para nada y por primera vez corre peligro el dinero de la Aepsa (antiguo PER), el cual da para completar los insuficientes jornales del campo.

La alcaldesa es Nazaret Martín, licenciada en Derecho que se gana la vida como 'youtuber'. Ante su cámara cuenta de todo, pero con la corporación no se habla. Se presentó por el partido regionalista Somos Cáceres, creado el año pasado y con el que su padre fue candidato a la Junta. Ella consiguió un escaño de los siete que hay en juego (18% de los votos), pero se benefició de la inquina que existe entre el PP (tres escaños, 38%) y el PSOE (tres escaños, 40%). «En un pueblo donde alguien se convierte en alcaldesa con 59 votos está claro que los problemas no son políticos sino personales», afirman desde el partido que amparó a Nazaret Martín para que fuera candidata y a los que dejó de coger el teléfono al día siguiente de convertirse en alcaldesa.

«Tiene que saber que sin los votos de unos u otros no puede gobernar, no sé en qué mundo vive» Valentina Jiménez Teniente alcalde (PP)

Tras rechazar gobernar dos años cada una, Nazaret Martín firmó un pacto de gobierno con la exalcaldesa y candidata del PP, Valentina Jiménez, que evitaba así que volviera el PSOE, con cuyo portavoz se ha enfrentado varias veces en los tribunales por asuntos de calumnias e injurias. Pero el pacto PP–Somos Cáceres saltó por los aires el 26 de junio, a los nueve días de su investidura, porque ella sola decidió el orden del día del primer pleno, según Valentina Jiménez, del PP y actual teniente de alcalde, quien solo ha conseguido hablar dos veces con la alcaldesa. «La primera fue la víspera de la constitución de la corporación, la segunda a los pocos días, cuando me llamó el gerente de Adisgata porque no le cogía el móvil. Desde entonces (junio de 2023) ni llama ni coge el teléfono. Nunca me fue fácil hablar con Nazaret por su carácter. Tuve que contactar con su padre para dar con ella y tiene que saber que sin los votos de unos u otros no puede gobernar. Me ofrecí a ayudarla en lo que necesitara porque tengo la experiencia y ella juventud. Pero no quiere. No sé en qué mundo vive».

Pacto aireado en las redes

Aquel pacto de gobierno ha sido aireado este mes por Valentina Jiménez, que colgó en Facebook lo que firmaron tras las elecciones. Además de lugares comunes como «desarrollar proyectos y actuaciones municipales conjuntas», se acordó la liberación de Jiménez (1.200 euros al mes). No solo no ha cumplido la alcaldesa sino que esta, que decía renunciar inicialmente a un sueldo, según la edil popular se intentó poner 800 euros de sueldo. Con todo, la teniente de alcalde resta importancia a esta cuestión y afirma que lo que le preocupa son los proyectos que inició su anterior gobierno y ahora están paralizados, «como un centro social porque no tenemos ni un lugar para reunirnos en el pueblo», pone como ejemplo.

«Esta alcaldesa pretende gobernar a base de chantajes Ernesto Iglesias Concejal del PSOE

Este diario ha pedido su versión a Nazaret, pero no quiere hablar con la prensa. Los seguidores de Nazaret opinan que ella es «la más cabal de toda la corporación» y que son PSOE y PP los que la boicotean. En lo que todos coinciden es en que el clima político es irrespirable por rencillas personales.

El actual portavoz del Grupo Socialista, Ernesto Iglesias, fue alcalde entre 2003 y 2015; y la portavoz del Grupo Popular Valentina Jiménez, alcaldesa justo después, entre 2015 y 2023. Se odian. Los seguidores de ella se refieren a él como 'El cabrón', los de él a Valentina como 'La tontina'.

A la alcaldesa, según Iglesias, la apodan 'Heidi' desde que se convirtió en 'youtuber' dedicada a mostrar la vida rural. Excepcionalmente habló de su gestión pública hace tres meses en un vídeo donde reniega de la política. Tiene éxito en esta faceta e incluso el año pasado despertó el interés del escritor Arturo Pérez Reverte, que la elogió cuando habló de mastines. Hoy tiene más de 280.000 seguidores a los que les habla de sus ovejas merinas, que es a lo que se dedica desde hace poco, siguiendo la ocupación de su padre, que también tiene olivos y ha intentado sin éxito ser alcalde de Torre de Don Miguel en elecciones anteriores. Fue él quien se sentó a negociar la alcaldía con su hija, desveló la portavoz del PP.

Pero si el pueblo es conocido más allá de Extremadura no es solo por las historias de Nazaret y su rebaño. 'Youtube' también tiene en Torre a otro 'influencer', Jesús Manuel Martín, cabrero de profesión y que curiosamente es tío de Nazaret. Tampoco se llevan bien y este la critica en su canal por la gestión que hace del pueblo, principalmente de la dehesa comunal donde pastan sus cabras.

Desbloqueo imposible

En este escenario al portavoz del PSOE solo le falta un cubo de palomitas para seguir los últimos acontecimientos de una coalición que fracasó en el minuto uno. Según admite Ernesto Iglesias, la política en su pueblo la rigen «venganzas personales». Sobre su retirada en el último pleno, el 7 de marzo, al que no acudió el PP, dice que lo abandonó «porque no estoy para monólogos con mi experiencia y esta alcaldesa pretende gobernar a base de chantajes».

El portavoz socialista critica que por la actitud de la alcaldesa y el PP el pueblo ha perdido ya varias subvenciones. Sin embargo, resta importancia a la subvención del Aepsa que los vecinos creen que peligra, pues conoce la ley y afirma que técnicamente se puede modificar y ser cobrada. Según él, «esto es un arma que la alcaldesa está usando para enfrentar a los vecinos con el PP y el PSOE». Sobre cómo desbloquear la situación afirma que no va a presentar una moción de censura (necesitaría atraer un edil). «No les voy a dar ese gusto», declara quien se reivindica como la lista más votada.

Por su carácter y porque algunos vecinos sí creen que está trabajando por el pueblo, nadie piensa que Nazaret Martín vaya a dimitir. En opinión de Somos Cáceres, el partido de la alcaldesa con el que ya no tiene relación, solo si los superiores en los otros partidos, PP y PSOE, dieran la orden, habría una posibilidad de que entraran concejales nuevos y Torre de Don Miguel inicie una nueva etapa.