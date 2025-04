Informe de Portalegre

Hace un mes, me llamaron de la Cámara Municipal de Portalegre para hacerme una de esas propuestas con las que uno sueña despierto. Se trataba ... de pasar cinco días en la ciudad, con todos los gastos pagados, durmiendo en sus hoteles, comiendo en sus restaurantes, visitando sus museos, paseando por sus calles y recorriendo sus aldeas serranas para después emitir un informe sobre las virtudes y carencias turísticas que tenía el municipio.

Lamentablemente, no pude aceptar porque no podía dejar tantos días mi trabajo, pero me quedé con las ganas. El fin de semana pasado, pagándomelo yo, pasé un día en Portalegre y les hago a ustedes el informe. Empezaré diciendo que lo de «pagármelo yo» es verdad, pero tampoco me arruiné si tenemos en cuenta que en la terraza más fresquita de la capital alentejana, bajo su árbol más famoso y frondoso, una Coca-Cola y una taza de café nos costaron 1,95 euros. Eso sí, estuve a punto de descalabrarme porque, de pronto, cayó sobre mí una gran rama del susodicho plátano y si no llega a ser porque llevaba una gorra para proteger mi cabeza del sol, hubiera acabado con serios rasguños en mi calva.

Habría sido todo un honor ser descalabrado por uno de los árboles más importantes de Portugal. El viejo e inmenso plátano, que se eleva y se extiende donde la Avenida da Liberdade se convierte en O Rossio, ha cumplido 184 años, su copa tiene 11 metros de perímetro, su tronco mide seis metros de diámetro y su porte es tan extraordinario que son necesarias varias columnas de acero para sostenerlo. En 1919, fue declarado árbol de interés público y ese mismo año nació bajo el plátano, el histórico Sport Clube Estrela, justo donde el sábado estuve a punto de descalabrarme.

Sospecho que si mi informe ante la Cámara Municipal se hubiera centrado en algo tan chusco como una rama cayendo sobre mi cabeza, me hubieran hecho devolver los gastos de hoteles y comidas, así que demos una vuelta por Portalegre fijándonos en lo bueno y lo mejorable. Para empezar, lo que más me llamó la atención fue que, siendo sábado por la mañana, estuvieran cerradas casi todas las tiendas de la Rua 5 de Outubro, remedo de Pintores o Menacho, pero más desolada y con más locales en venta o traspaso. En Portalegre sucede lo mismo que en Plasencia, Mérida o Don Benito: no hay centros comerciales de franquicias, pero su calle comercial no tiene el mismo éxito que las de las ciudades medias de Extremadura.

En un informe sobre Portalegre, no debe faltar la queja de que su casco viejo no sea peatonal, sino que circulen por él los coches. Tampoco es normal que cierren tantos bares los sábados después del mediodía, incluido el mítico Café Alentejano, en lo alto de la ciudad, formando parte de la antología de 23 cafés portugueses con historia (Majestic de Oporto, Nicola de Lisboa, Arcadia de Évora, Arcada de Évora, Santa Cruz de Coimbra, A Brasileira de Braga) y concebido y decorado hace un siglo por el pintor Benvindo Cea.

En el haber de Portalegre, lo más importante es que es una ciudad con mucho potencial turístico. Su casco antiguo es muy bello y lo que falta es dinero para remozar edificios, arreglar fachadas y destacar los encantos de una ciudad que agonizaba y se caía. Hablo en pasado porque se ve que ese dinero está llegando poco a poco y se ven obras importantes en el casco viejo.

Conclusión del informe (gratis): Portalegre, capital de un entorno serrano y precioso colonizado por jubilados europeos con ansias de tranquilidad, es un destino turístico con futuro: si se remoza y peatonaliza el casco antiguo, llegarán los turistas y resucitará el comercio.