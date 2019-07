El Infoex necesita más recursos para igualar a otras regiones, según CCOO

La Junta no reconoce los datos y subraya el valor del servicio

La Junta no ve acertados los criterios usados por CCOO en su catálogo. La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural no reconoce los datos de ese informe «ya que la política de extinción de incendios no se mide en rankings, por número de medios ni por cantidad personal, debido a las distintas orografías de las comunidades autónomas», explica en una respuesta a HOY. También halla errores de contabilización de agentes del medio natural y de más tipo de personal. Desde la Administración regional se subraya que el Plan Infoex sigue siendo «una de las unidades de extinción de incendios más importantes a nivel nacional e internacional», a la vez que se incide en el esfuerzo para mejorarlo que se viene realizando cada año.