La inflación impulsa las exportaciones extremeñas hasta un nuevo máximo histórico

La inflación impulsó el valor de las exportaciones extremeñas durante 2022 hasta marcar un nuevo máximo histórico. Las ventas en el exterior rozaron los 3. ... 000 millones de euros el año pasado, con lo que se mantiene la tendencia al alza que se constata en los últimos años.

El buen comportamiento de las exportaciones desde Extremadura no es una novedad -fue la única región de España en la que crecieron durante 2020, el año de la pandemia-, pero el importante incremento de este año sí se apoya en unas causas distintas a las de ejercicios anteriores.

La alimentación, con la fruta como máximo exponente, y las semimanufacturas no químicas suponen más del 70% de las exportaciones extremeñas

Exactamente, la región exportó productos por valor superior a los 2.977 millones de euros. Es un crecimiento del 24,7% respecto a 2021. Sin embargo, las cantidades exportadas no han crecido en la misma proporción: lo hicieron menos de un 2%. De esta forma, es evidente que el el mayor valor de las ventas en el exterior viene marcado por la inflación y por el aumento del precio de los productos vendidos.

Venta de fruta y compra de bienes de equipo

Tampoco hay novedades en cuanto a las partidas que más se comercializan en los mercados extranjeros. La alimentación, con la fruta como máximo exponente, y las semimanufacturas no químicas -que incluyen metales no ferrosos, hierro y acero, papel y productos cerámicos- suponen más del 70% de las exportaciones extremeñas. "Los metales no ferrosos en el caso de Extremadura en un 99 % equivale a decir aluminio", apostillan desde la Dirección Territorial de Comercio/ICEX en Extremadura.

Las ventas de alimentación alcanzaron los 1.384 millones de euros, un 20% más que el año anterior; mientras que las semimanufacturas sumaron 716 millones, una subida del 38%.

En las importaciones, se nota también el encarecimiento de los productos. Crecieron un 19,5% en 2022 para llegar a los 2.224 millones de euros. En este caso, los bienes de equipo fueron la partida más destacada de las compras con más de 782 millones de euros. Curiosamente, eso supone un descenso del 3,8% en relación a 2021.

El mayor incremento en este apartado se registró, como en las exportaciones, en las semimanufacturas no químicas, que se compraron en el extranjero por valor de 362 millones de euros, un 83% más.

Relaciones comerciales

Portugal es el país con el que Extremadura tiene una mayor relación comercial. Es el destino en el que más se compra y al que más se vende. Las exportaciones fueron de 906 millones de euros, un 40% más, mientras que las ventas cayeron un 4% hasta los 497 millones.

En las exportaciones destacan los países cercanos: Francia, Alemania e Italia acumulan compras en la región por valor superior a los 1.100 millones de euros. El primer país en la lista de fuera de la Unión Europea es Reino Unido, que pese al 'brexit' continúa teniendo un gran peso en las exportaciones extremeñas: fueron 152 millones de euros el año pasado, un 27% más que en 2021.

Del lado de las importaciones sorprende la evolución de la relación con China en los últimos años. Ya es el segundo país al que más se compra desde la región, con 406 millones de euros y un 42% más que el año anterior.