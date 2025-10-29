La industria tabaquera reafirma su compromiso con el campo extremeño Daniel Cuevas, director de Philip Morris España, participa en el ciclo 'La Mirada Económica' que organiza HOY y donde ha repasado la transformación que vive el sector

Gloria Jover Cáceres Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:08 | Actualizado 21:34h.

«Venir a Extremadura siempre es un placer, nuestra empresa tiene una relación larga y duradera con la región. Llevo más de 25 años en Philip Morris y la vinculación con esta tierra se remonta mucho más atrás». Con estas palabras ha comenzado su intervención Daniel Cuevas, director general de Philip Morris en España, Portugal y Andorra, durante el coloquio celebrado hoy, miércoles, en el Palacio de los Arenales en Cáceres.

Un encuentro en el que el directivo de la tabaquera ha repasado la estrecha relación que la empresa mantiene con la región, la actualidad, el futuro del tabaco y la transformación de su mercado hacia productos libres de humo.

El encuentro ha estado moderado por José Orantos, director de HOY, y se enmarca dentro del ciclo 'La Mirada Económica de HOY'. Una serie de conferencias que ha alcanzado su tercera edición y que cuenta con el patrocinio de Ayuntamiento de Cáceres, Caja Rural de Extremadura, Cristian Lay, Bodegas López Morenas, Gévora, Philip Morris, Nostrum Group, Cámara de Comercio de Cáceres, Junta de Extremadura, Tersum y Reale Seguros.

La charla ha estado marcada por la cercanía y por la reflexión de la necesidad de una regulación «realista y equilibrada» que acompañe la innovación del sector del tabaco. También ha tenido cabida y se ha resaltado ese vínculo con la región, que se puede traducir en cifras: el volumen de compras de Philip Morris de hoja de tabaco extremeña «equivale a 230 millones de euros en los últimos diez años. Es una muestra del compromiso real y duradero de una multinacional de nuestro tamaño con un territorio como Extremadura», ha destacado Cuevas.

Ese compromiso no se limita solo a lo económico, ya que la compañía establece encuentros para acercase al territorio y mantener una relación directa con los empresarios y alcaldes de las localidades tabaqueras. «Extremadura forma parte del ADN de nuestra compañía», ha recalcado Cuevas.

En ese sentido, ha enfatizado que la región está a la vanguardia no solo a nivel nacional, sino europeo, en el cultivo sostenible de tabaco, lo que suma que la producción extremeña «tenga un valor añadido incalculable».

Legislación y regularización

Pero esta transformación del sector puede verse afectada, según el directivo de Philip Morris, por la legislación. Cuevas ha defendido que una normativa clara es «necesaria» y que desde el sector están «de acuerdo». «Cuando no hay regulación, tenemos un problema. Todos los productos con nicotina deben estar estrictamente regulados. La nicotina es adictiva, no es inocua, pero –y aquí viene la gran novedad– no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaco», ha afirmado.

Esta declaración no ha dejado a los asistentes indiferentes, por lo que Cuevas ha explicado que «de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la nicotina no es cancerígena. El alcohol, por ejemplo, sí lo es. Y esto no lo dice Philip Morris, es un hecho. Pero esta información se desconoce o se confunde, y eso lleva a malentendidos y a legislaciones que, en ocasiones, resultan extremas o poco equilibradas».

Por eso, el ponente ha pedido diálogo a las administraciones y ha explicado que «hay medidas que se llevan a extremos y que no permiten el avance. Nosotros creemos que si la ciencia y la tecnología permiten mejorar un producto legal, deberíamos empujar todos en esa dirección. Nadie dice que fumar sea sano; lo mejor que puede hacer quien fuma es dejarlo. Pero, mientras exista el producto, es justo permitir que evolucione hacia algo menos dañino».

Sin humo

Para la compañía, la innovación es fundamental; de hecho, llevan más de 20 años desde que empezaron con el concepto de productos sin humo. Todo el desarrollo científico derivó en que la clave de todo estaba en la combustión. «Hoy en día estamos en 100 países, el porcentaje de ingresos de productos sin humo ha pasado de 0 al 41% y más de 40 millones de fumadores adultos han dejado atrás los cigarrillos por nuestros productos sin combustión», ha expuesto.

Una evolución posible ya que ha afirmado que Philip Morris está en continua investigación y desarrollando productos con el objetivo de reducir el daño que producen en los consumidores. «En esta búsqueda nunca hay que estar satisfecho, esto es un desarrollo continuo», ha expresado.

Un proceso de transformación al que Extremadura no es ajena, ya que es la principal zona productora de hoja de tabaco de España y una de las más destacadas de Europa. Ante las nuevas formas de consumo que están surgiendo, muchos agricultores pueden pensar que su actividad se verá afectada. «La transformación hacia estos nuevos productos no supone una amenaza, sino una oportunidad», ha recalcado Cuevas.

«Lo que me gustaría dejar muy claro es que la transformación del sector de cultivo y de primera transformación de Extremadura hacia estos productos es una grandísima oportunidad. No solo permitirá que el sector siga siendo un motor económico fundamental, sino que incluso puede crecer gracias a las nuevas tecnologías y a la calidad del trabajo que se realiza en la región, que es excepcional y difícil de encontrar en otros lugares. Extremadura aporta un valor diferencial que resulta clave», ha destacado.

Además, ha añadido que el verdadero riesgo no está en el cambio, sino en la confusión o en una falta de entendimiento sobre lo que estas innovaciones representan. «El reto está en que el regulador actúe con equilibrio, se proteja a los menores y que los fumadores adultos que no consiguen dejarlo puedan acceder a alternativas menos perjudiciales para su salud».

Auge entre los menores

En los últimos años, el auge de los vaper entre los jóvenes ha despertado preocupación social y mediática, sobre todo por su aparición en contextos inapropiados como las comuniones. Cuevas ha reconocido esa inquietud y defiende una regulación firme para evitar que los menores accedan a este tipo de productos, pero pide que el debate no «demonice al sector».

«A veces nos quieren pintar como si fuésemos una empresa maligna –ha admitido–, pero las compañías están formadas por personas, y todos somos padres, todos tenemos hijos. Nadie quiere algo que pueda perjudicar a los menores», resaltó Cuevas para añadir que Philip Morris tiene «la mano tendida» a los gobiernos y reguladores para colaborar en cualquier medida necesaria, incluso «más dura» que las actuales, con tal de proteger a los más jóvenes.

A lo largo de su intervención, en la que fue respondiendo a las cuestiones que le planteó el director de HOY, Cuevas ha explicado que la tecnología y los canales de venta con licencia permiten hoy un control más estricto del acceso a estos productos que nunca antes. Sin embargo, subrayó que esa protección no debe suponer eliminar la posibilidad de que los fumadores adultos accedan a alternativas mejores y menos dañinas. «Ambas cosas son compatibles –ha defendido–. Se puede controlar el acceso a los menores y, al mismo tiempo, ofrecer al fumador adulto la oportunidad de cambiar a productos de riesgo reducido».

También se ha abordado en este ámbito el tema de los empaquetados y sabores que resultan atractivos para los jóvenes. «Nadie en una empresa seria quiere ver vapeadores con sabores a algodón de azúcar o envases con dibujos animados, eso es inadmisible», ha manifestado el directivo de Philip Morris.

Ampliar El acto contó con numero público. Jorge Rey

Cultivadores

Ante la pregunta de qué pueden aportar los cultivadores de hoja de tabaco al futuro de una industria en plena transformación, la respuesta ha sido clara: la calidad, que ya está garantizada en Extremadura, donde los productores llevan años siendo ejemplo de buenas prácticas y sostenibilidad. «Hablar de calidad aquí no es ninguna novedad, ni de procesos sostenibles. En esto los cultivadores extremeños están a la vanguardia», ha insistido.

Como ejemplo, se ha puesto el cambio de los secaderos que con el paso de los años han ido sustituyendo los combustibles fósiles por biomasa, o las técnicas que optimizan el uso del agua en una tierra donde cada gota cuenta.

Cuevas ha considerado que hay que añadir un ingrediente nuevo y que la cadena de valor debe incorporar: la unión del sector. «Tenemos que estar más conectados entre nosotros, comunicarnos mejor y defender juntos lo que es justo. No estamos en contra de la regulación, al contrario: somos los primeros en pedir que ningún menor tenga acceso a productos con nicotina. Pero también pedimos que se nos deje evolucionar».

Además, ha agradecido el compromiso del campo extremeño con ese cambio y a todas las poblaciones por su lucha y esfuerzo.

Otro de los asuntos claves ha sido el relevo generacional, que es uno de los grandes desafíos en el campo. «Nos preocupa y estamos constantemente pensando en cómo ayudar. Hay oportunidades interesantes, pero hay desconocimiento», ha indicado, para advertir que las tecnologías, la biotecnología y la digitalización van a jugar un papel cada vez más importante.

Durante el turno de preguntas del público se han abordado las inversiones y el nivel de formación en los cultivadores. Cuevas ha destacado que, aunque no puede revelar cifras concretas, el compromiso de la compañía con España es firme. «Nuestro presidente europeo ha reiterado en varias ocasiones que el interés del grupo por España es muy alto. Nos gustaría contar con un marco regulatorio más predecible que nos permita no solo mantener nuestras inversiones, sino aumentarlas de manera significativa», ha indicado.

Además, ha resaltado la evolución de los cultivadores, ya que en los últimos diez años, su formación y preparación han mejorado de manera notable, incorporando tecnología e innovación que motivan a las nuevas generaciones a interesarse por el sector.

El directivo ha destacado también la inversión directa en Extremadura más allá del cultivo y puso de ejemplo el centro de información digital en Olivenza, que cuenta con 120 empleados, más del 60% mujeres y más del 90% locales, que ayuda a los fumadores adultos a resolver sus dudas.