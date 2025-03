«Es indignante y frustrante que llevemos más de tres años para resolver una oposición»

«La administración juega con nosotros, porque tener que estar tres años pendientes de una oposición es simplemente injusto», afirma Gloria Medina. «Lo que sientes ... es que te están robando tres años de tu vida en los que no puedes hacer planes, en los que no puedes tomar decisiones, porque es un tiempo que en realidad vives a expensas de la administración».

Ella es una de las 32 personas que en Extremadura han superado el proceso selectivo de Técnico Superior en Educación Infantil. Pertenece al grupo de personal laboral de la Administración General de la Junta, cuya oposición fue convocada en diciembre de 2021. «Entonces se puso en marcha un proceso que, a día de hoy, sigue sin resolverse», denuncia Gloria Medina.

«Así que seguimos esperando a que concluya el proceso, a que saquen las plazas para poder elegir y poder organizar nuestras vidas, sabiendo desde hace tiempo que hemos ganado esa plaza», indica Sheila Cano, otra de las 32 técnicos que ha superado el proceso selectivo al que se presentaron más de 2.500 aspirantes y ha logrado una plaza en propiedad.

Esta oposición fue convocada en 2021. Transcurrió un año hasta que se fijó la fecha y se celebró el primer examen del proceso. El segundo, el práctico, se llevó a cabo hace casi ya otro año, en marzo de 2023. A ambas notas se sumaron después los puntos logrados en la fase del concurso, pero los listados provisionales no se han publicado hasta hace unos días.

«No es novedad, sabemos que es lo que ocurre con las oposiciones de la Junta, pero no por eso nos debemos adaptar y acostumbrar a que los procesos selectivos sean interminables», mantienen estas opositoras. «Es indignante y frustrante que no puedas hacer más que paralizar tu vida durante este tiempo hasta que la administración se decida a finalizar un proceso; especialmente, cuando sabes que has logrado una plaza en propiedad».

Sin embargo, las 32 que lo han conseguido tras este proceso selectivo, 30 por el turno libre y dos por el de discapacidad, aún continúan a la espera de que se publiquen los listados definitivos, como les ocurre a otros participantes en otras oposiciones de personal laboral de la Junta, y se saquen después las plazas entre las que podrán elegir.

Conciliación

Este es otro de los asuntos que les preocupa. «Estamos esperando a que la administración publique las plazas disponibles y, aun sabiendo que vamos a tener una, seguimos con incertidumbre», aseguran.

Temen que no se saquen todas las vacantes de Técnico Superior en Educación Infantil que tiene disponibles la administración en el conjunto del territorio. «Cuando deberíamos estar felices por haber logrado algo por lo que llevamos esperando años, estamos con la preocupación de saber dónde iremos, porque la Junta tiene la fea costumbre de no sacar todas las plazas vacantes que existen, tal y como debería ser y tal y como viene recogido en el V Convenio Colectivo del Personal laboral de la Junta de Extremadura», argumentan.

Lamentan que, «aunque se habla a diario de la conciliación laboral y familiar y se publican constantemente leyes, decretos y demás normativa para ello, a la hora de la verdad todo es papel mojado», resume Gloria Medina. «No podemos conciliar si tenemos que ir a trabajar a 200 kilómetros de casa solo porque la Junta no nos dé la opción de elegir entre todas las plazas disponibles y solo saque 32», concreta Sheila Cano.

Es el motivo por el que reclaman poder elegir entre todas las vacantes disponibles. Sospechan que con el proceso de estabilización a la vista, con el que se busca reducir la temporalidad en el empleo público, «la administración se guarde plazas para ofertarlas solo en este proceso».