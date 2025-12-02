HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
Se incrementa en un 5% la tasa de delitos en Extremadura

Extremadura registra 34,2 incidentes por cada 1.000 habitantes, el dato más bajo de todo el país, según el Ministerio del Interior

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

La tasa de delitos en Extremadura se incrementó el 5% durante el primer semestre de 2025, según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad ... elaborado por el Ministerio del Interior.

