Se incrementa en un 5% la tasa de delitos en Extremadura
Extremadura registra 34,2 incidentes por cada 1.000 habitantes, el dato más bajo de todo el país, según el Ministerio del Interior
La tasa de delitos en Extremadura se incrementó el 5% durante el primer semestre de 2025, según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad ... elaborado por el Ministerio del Interior.
En concreto, alcanza 34,2 por cada mil habitantes. Son 27.315, es decir, 1.304 delitos conocidos más que durante el mismo periodo del año anterior; lo que supone un incremento del 5% sobre los datos de 2024, informa en una nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.
Sin embargo, la región mantiene los índices más bajos de todo el país, con 16,7 incidentes menos por cada 1.000 habitantes que la media nacional (50,9).
La cibercriminalidad se incrementa un 10,6%, mientras que los hurtos bajan casi un 5% respecto a 2024
Con respecto a la tipología, se produce un cambio de tendencia en la cibercriminalidad, que aumenta un 10,6% con respecto al primer semestre del año anterior. En concreto, las estafas informáticas crecen un 9,2% y el resto de ilícitos cometidos a través de Internet aumentan un 19,2%.
Esa subida en los delitos digitales hace patente el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad en entornos cibernéticos y pone de manifiesto la necesidad de la concienciación de los ciudadanos a la hora de adoptar las precauciones necesarias.
Por su parte, el conjunto de delitos contra el patrimonio experimentó un incremento del 3,3% con respecto al primer semestre del año anterior. Los hurtos han descendido un 4,8%; los robos con fuerza en las cosas bajan un 9% y los robos con violencia o intimidación se han incrementado en un 23,1%.
El mayor descenso se ha producido en el tráfico de drogas que presentan un descenso del 10,1%. En materia de seguridad vial también se detecta un descenso del 8,4%.
Menos delitos sexuales
Por su parte, los casos de malos tratos en el ámbito familiar continúan en tendencia descendente. En el primer semestre de 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 1.092 delitos de esta naturaleza, lo que representa un 0,5% menos que el año anterior.
En el caso de los delitos sexuales presentan una caída del 9,4%. Entre ellos, las agresiones sexuales con penetración se mantienen sin cambios, mientras que los delitos sexuales relacionados con los menores y discapacitados bajan un 64,9%.
Por su parte, los relacionados con la pornografía de menores pasan de 7 a 16 en términos interanuales.
