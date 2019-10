Un incierto futuro... esperanzado

Cuando queramos darnos cuenta, habremos pasado casi un año mareando la perdiz a cuenta de las elecciones generales... y ¡a ver qué nos depara la suerte para el ya próximo 10 de noviembre! Más de uno pensará que, tratándose de unas elecciones generales, con que funcionen los gobiernos regionales y locales podríamos seguir tirando el tiempo que haga falta. Sin embargo, bajo mi personal punto de vista, no estoy tan seguro: porque se diga lo que se diga, aunque comunidades autónomas y municipios tengan sus propios gobiernos y presupuestos, así como un gran número de tareas de su incumbencia, no están desligados del gobierno central, sino que en muchos aspectos siempre estarán influenciados y hasta condicionados por la política general que marca el Gobierno de España. Item más: con la política de partidos, siendo estos determinantes de la vida política en el ámbito nacional, regional y local, siempre influyen en mayor o menor grado.

Ante panorama semejante, lo último que se me ocurriría es jugar a profeta, aunque sea para adivinar lo que pasará desde mañana mismo hasta que el gobierno que salga de las próximas elecciones se ponga en marcha. Tanto más cuando el cuadro que se puede esbozar sobre el resultado futuro de las ya cada vez más próximas elecciones, digan lo que digan los gurús de la cosa –y mucho más cuando se trata de partes directamente interesadas en el resultado del 10-N y a la vista de lo que ha pasado desde el pasado 28 de abril– no serán más que elucubraciones baratas y en la mayoría de los casos, interesadas.

En un comentario anterior publicado en esta misma página me referí al espectáculo que habían ofrecido los líderes de la izquierda política, particularmente Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Desde mi personal punto de vista de ciudadano de a pie y sin dármelas de analista político, un espectáculo lamentable. ¿Qué nos deparará el futuro? Prefiero dejarlo en esa incógnita en la que nos han colocado los distintos líderes políticos, ver qué hacen durante ese mes largo que tienen por delante y esperar a que el 10-N hablen los ciudadanos, en la confianza de que no se dejen manipular demasiado y consigan poner a cada uno en su sitio.

Uno de los males de pasar tanto tiempo enzarzados en elecciones generales es que, obsesionados con lo que vemos y lo que nos pintan los líderes de los diferentes partidos, dejamos de lado –cuando no olvidados– esos otros temas regionales y locales que nos afectan muy directamente. Está muy bien que pensemos en España y sus problemas, pero no deberíamos dejar de lado a Extremadura, que tiene además de los generales del país, problemas específicos y concretos que necesitan una atención especial, tantas veces prometida como incumplida; o el hecho de que problemas, carencias o déficits, que pueden ser generales, no atacan en todas partes con la misma virulencia. Comparen la evolución de la población en buena parte de nuestros pueblos, los niveles medios de renta, los índices de paro, la dotación de determinados servicios... Podríamos hacer una lista larga. No digo que nuestros gobernantes no se enteren; pero de bien poco sirve si no se les pone remedio. Un buen puñado de pueblos viven un proceso continuo de despoblación, equivalente a una lenta agonía, porque siempre son los jóvenes los que se marchan y por lo general, los mejor preparados, los primeros.

Las mayores y más importantes reformas que se han hecho en Extremadura han sido de carácter agrario, desde los pantanos hasta los miles de hectáreas de regadío que vinieron detrás. Ha pasado más de medio siglo... y en buena parte seguimos siendo suministradores de materia prima para otros, en vez de salir nuestros productos elaborados y envasados; un buen número de pueblos se nos están quedando vacíos; a los ferrocarriles se les puede aplicar lo que se murmuraba 'sotto voce' en tiempos del Franquismo a propósito de uno de sus himnos («¡Arriba, escuadras, a vencer/ que en España empieza a amanecer!»): que «llevamos más de treinta años 'empezando a amanecer'... y todavía no se ve claro». Porque los trenes se paran en medio del campo cuando les parece... y la alta velocidad, de tan alta ni se la ve. Y nuestros niveles de renta son de los más bajos de España. Y buen número de nuestros jóvenes mejor preparados se tienen que buscar la vida fuera de la región. En septiembre contabilizábamos 4.000 parados más. Podríamos seguir: de modo que complacencias, pocas.

¿Ponemos la esperanza en las plantas fotovoltaicas? Según ha dicho estos días la consejera de Transición Ecológica, hay 151 proyectos viables de plantas fotovoltaicas... se supone que incluyendo las 10 que hay en servicio y las 8 en construcción. Y ya ven: parece que hubiera una conjura para acabar con la urbanización de la isla de Valdecañas, contando con la oposición de unos pocos conservacionistas radicales de dentro y el informe de los técnicos de Doñana; aunque quienes tienen la última palabra en la decisión también deberían tener en cuenta opiniones tan autorizadas como la que el profesor de nuestra Universidad J. Mora Aliseda exponía en este mismo espacio hará una semana o la del secretario general de la Creex F. Javier Peinado unos días antes. Y con ellos, muchos otros.