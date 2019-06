Un incierto futuro No olviden que Extremadura sigue perdiendo población sobre todo en el ámbito rural, no desciende el paro y tiene una de las rentas per cápita más bajas de España. Como para echar abajo una urbanización como Isla de Valdecañas que para sí quisieran muchos... y ¡encima tener que pagar los platos rotos! TERESIANO RODRÍGUEZ NÚÑEZ Periodista Viernes, 21 junio 2019, 23:16

ME asomaba a esta página hace un par de semanas, apenas salido de aquella especie de vorágine que había resultado la sucesión de elecciones: primero las generales del 28 de abril y luego, solo un mes después, las europeas, las regionales y las locales el domingo 26 de mayo. Con semejante barullo, no me extraña que algunos nos hayamos acordado de una frase que se repetía en los mentideros políticos allá por los años setenta, cuando se veía que el 'franquismo' se acercaba a su fin, pero el fin no acababa de llegar. Parodiando la letra del himno que finalizaba «¡Arriba escuadras, a vencer/ que en España empieza a amanecer!», decían algunos 'sotto voce' que «en España llevamos cuarenta años empezando a amanecer.... ¡y todavía no se ve claro!». Algo parecido está ocurriendo ahora cuando, a falta de mayorías absolutas tanto en las generales como en algunas comunidades autónomas y en no pocos ayuntamientos, no hay más remedio que acercarse a los afines tratando de alcanzar acuerdos para lograr mayorías que permitan gobernar. Tales acuerdos suponen siempre un toma y daca, cesiones y renuncias por una y otra parte para acercar posturas. Por supuesto que, en semejantes situaciones, siempre hay aprovechados que tratan de sacar tajada; políticos y «politiquillos» que, rodeados de un puñado de incondicionales, se creen el ombligo del mundo, sobre todo cuando las diferencias son escasas y un puñado de votos puede bastar para inclinar la balanza a uno u otro partido. Y no se piense solo en municipios de poca monta: que a falta de mayorías claras, un voto puede bastar para servir en bandeja incluso el gobierno de la nación. No hay más que ver el 'juego' que se traen entre manos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, empecinado como está este último en formar parte del gobierno, en el aire todavía en el momento en que escribo. Es lógico que a Pedro Sánchez no le haría ninguna gracia tener que convocar unas nuevas elecciones generales, pero tampoco ha descartado esa posibilidad.

Hace ya más de dos meses que se inauguraba la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril y aún colean los resultados de las locales. El problema no son tanto las elecciones en sí, cuanto la paralización de las diferentes administraciones que ello lleva consigo: problemas y cuestiones que están pidiendo a gritos una decisión, se ven paralizados en tanto siga pendiente la formación del organismo –nacional, regional o local– al que competen las decisiones. Un vistazo superficial sobre la amplia Extremadura basta para comprender lo que digo. ¿Cuánto tiempo se viene hablando, por ejemplo, de la «mina de Valdeflores», ese potencial de explotar el litio existente en las proximidades de Cáceres, precisamente ahora, cuando dicho mineral es fundamental para los coches eléctricos que condicionarán el futuro de la automoción? Sí, ya sé que un sector importante de cacereños se oponen, pero hay muchos asuntos y problemas que no se resuelven solo con el calor del corazón, sino que hace falta aplicar también la frialdad de la cabeza. Y ni Cáceres ni Extremadura están en condiciones de aferrarse al pasado sin ni tan siquiera pensar en el futuro.

Otro asunto importante que está en el candelero de la actualidad es el 'resort Isla de Valdecañas', por usar la terminología de los modernos, más vulgarmente conocido como 'Urbanización Isla de Valdecañas'. Aquí todo se arregla pidiendo informes a unos y otros, que teorizan con la cabeza en las nubes, pero sin poner los pies en el suelo no sea cosa que se le ensucien. ¿Puede Cáceres pasar olímpicamente de un proyecto semejante, recurriendo a todas las instancias que puedan impedirlo, sin molestarse tan siquiera en analizar con rigor hasta donde y cómo el proyecto puede ser viable sin causar daños graves e irreversibles? Y si quieren ir más lejos y llegar hasta el fondo comenzando por el principio... ¿por qué no encargan un informe sobre la razón o sinrazón que hubo para declarar ZEPA un páramo en el que la vegetación predominante eran varias hectáreas plantadas de eucaliptos? En lo que del escribidor que firma este escrito ha dependido, siempre estuvieron abiertas estas páginas a quienes se preocupaban por la conservación de la naturaleza y el paisaje: pero no duden que la mayor preocupación estuvo –y creo que sigue estando– en la conservación de la especie humana. Ah: y no olviden que Extremadura sigue perdiendo población sobre todo en el ámbito rural, no desciende el paro y tiene una de las rentas per cápita más bajas de España. Como para echar abajo una urbanización que para sí quisieran muchos... y ¡encima tener que pagar los platos rotos! Demasié.