Sin incidencias en la segunda jornada de huelga de transporte en Extremadura

Segundo día de huelga en el transporte sin incidencias. La protesta por el incumplimiento de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas y ... que fue aprobada en verano tras las graves protestas del transporte que se produjeron en marzo, está convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera, formada mayoritariamente por autónomos, pero no es secundada por las grandes asociaciones del sector en la región, como Asemtraex.

Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, advirtió ayer que no descartan acciones más contundentes si no se atiende a sus demandas, como marchas lentas de camiones o cortes de autopistas. «No nos vamos a dejar engañar», alertó a los medios durante la manifestación por el centro de Madrid que tuvo lugar durante la mañana. Y aunque aseguró que no quiere que esto se convierta en un «pulso» con el Gobierno, insistió en que «se avecinan unas Navidades muy oscuras si la ley no se cumple». A la marcha acudieron unas 3.000 personas según los cálculos de la Policía.

Alonso Sánchez, de Asemtraex, indicó ayer que su información es que la convocatoria de paro «está siendo nulo en Extremadura y sin incidentes. Respetamos al máximo quien se sume a ello pero el mismo respeto pedimos para aquellos que quieren trabajar». Dice Sánchez que «tan respetable es parar por convencimiento como continuar trabajando por convencimiento».

Por su parte, el presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, aseguró que confía en que de la huelga salga que estos profesionales «puedan vivir de su trabajo», tras lo que ha señalado como sociedad debería resultar «molesto» que haya gente que tiene que hacer un porte por debajo de costo, según informa Europa Press.

«Eso no debe ser admisible y todo lo que esté en nuestras manos hacer para intentar evitarlo deberíamos de hacerlo», ha señalado a preguntas de los periodistas por la nueva protesta convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte y el desarrollo de la misma en la región. «Nosotros aquí lo que estamos intentando es que la ley que se hizo, que es una ley que yo creo que da pasos importantes hacia hacer del transporte un medio de vida digno y adecuado para sus trabajadores», pues que «se pueda cumplir y que en toda la cadena se respete realmente lo que permita que finalmente el transportista, tenga »un salario decente«, ha dicho.