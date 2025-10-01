HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
Mario Giménez y Marcelino Cardalliaguet, de SEO/BirdLife, en la Sierra de San Pedro afectada por los incendios.

Mario Giménez y Marcelino Cardalliaguet, de SEO/BirdLife, en la Sierra de San Pedro afectada por los incendios. Jorge Rey
Fuegos en Extremadura

Los incendios del verano afectan a una decena de especies de aves amenazadas en Extremadura

Algunas de ellas como la cigüeña negra y el águila imperial están en peligro de extinción

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:31

Los incendios de este verano han quemado en Extremadura más de 50.000 hectáreas y muchas de ellas son áreas importantes para la ... conservación de las aves y la biodiversidad y espacios de la Red Natura 2000. De hecho, más de una decena de especies amenazadas en esta región se han visto afectadas por los fuegos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2 El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «Pediremos la máxima pena»
  3. 3

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  4. 4 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  5. 5 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  6. 6

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  7. 7

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  8. 8 Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años
  9. 9 Una persona resulta herida en un choque múltiple en la carretera de Olivenza
  10. 10 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los incendios del verano afectan a una decena de especies de aves amenazadas en Extremadura