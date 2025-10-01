Los incendios del verano afectan a una decena de especies de aves amenazadas en Extremadura

Los incendios de este verano han quemado en Extremadura más de 50.000 hectáreas y muchas de ellas son áreas importantes para la ... conservación de las aves y la biodiversidad y espacios de la Red Natura 2000. De hecho, más de una decena de especies amenazadas en esta región se han visto afectadas por los fuegos.

Así lo pone de manifiesto el delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, tras presentar el informe 'Incendios y Biodiversidad', un documento en el que analizan el impacto de las llamas en el patrimonio natural.

«Ha habido territorios quemados de aves en peligro de extinción como la cigüeña negra y el águila imperial, así como otras vulnerables o sensibles a la alteración del hábitat como el buitre negro, el alimoche, el águila real o el abejero europeo, una rapaz forestal muy escasa en Extremadura que tiene el 90% de su población en los valles del Jerte, Ambroz y en La Vera», ejemplifica tras alertar de que «son muchas» las especies a las que han golpeado los incendios.

Lo explica a HOY desde la Sierra de San Pedro, uno de los lugares con mayor valor medioambiental de la región y en donde este verano se han calcinado 5.000 hectáreas. Precisamente allí, el buitre negro ha sido una de las especies más afectadas. Los dos incendios declarados en esa zona se han llevado por delante al menos 50 nidos ocupados de la especie, lo que supone el 5,2% de esa ave en Extremadura y el 1,8% de toda la existente en Europa.

Además, los incendios han supuesto la pérdida o deterioro del hábitat para no menos de tres parejas de águila imperial ibérica, tres de cigüeña negra, al menos cinco de águila real, dos de alimoche común, no menos de tres parejas de abejero europeo y un territorio de águila perdicera.

A ellas se suma, entre otras, el ruiseñor pechiazul. Los piornales de montaña son el hábitat preferido para su reproducción y en la provincia de Cáceres el 14% de las celdas ocupadas por esa especie se han visto afectadas.

Áreas

Casi todas las comunidades autónomas se han visto afectadas por los fuegos que han asolado al país desde julio a septiembre, pero Extremadura, junto a Castilla y León, han sido las regiones donde los incendios han tenido un mayor impacto en número de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) quemadas, con la Sierra San Pedro, Solana de la Sierra de Gata, Plasencia y Sierra de Bernabé, Gredos, Candelario, Malpartida de Cáceres-Arroyo de la Luz, Llanos de Cáceres y Trujillo como las zonas más golpeadas en este sentido. En total, se han quemado 28 IBA y una extensión de 41.516 hectáreas.

Además, los fuegos han afectado a 29 espacios extremeños que forman parte de Red Natura 2000, una iniciativa de conservación de la Unión Europea que busca proteger los hábitats y especies más valiosos y amenazados del continente. En concreto, los daños se han producido en la Sierra de San Pedro, Gredos y Valle del Jerte.

En este contexto, desde SEO/BirdLife en Extremadura abogan por el pacto de Estado por la naturaleza y el clima para dotarse de «una estrategia común que supere la fragmentación social, la descoordinación y desgobierno para prevenir y afrontar los incendios».

También echan en falta planes de restauración. «Los bosques quemados se tienen que replantar para recuperarlos. Estamos cansados de ver sierras y montes cubiertos de jaras, matorrales y abandonados. Esta es una labor esencial en una segunda fase después de las ayudas a los afectados. No podemos perder más bosques y dejar de restaurar lo que se ha perdido porque son un aliado esencial contra el cambio climático», concluye Cardalliaguet.

Pero cuánto tiempo puede tardar en recuperarse el hábitat afectado por los fuegos en Extremadura. «Depende mucho de la intensidad del incendio y del tipo de hábitat. En las dehesas, si se preserva bien el suelo y las lluvias no son especialmente intensas puede haber un buen rebrote de pasto y, las encinas, como buen árbol mediterráneo, volverán a recuperarse», detalla Mario Giménez, coordinador del Área de Conservación de la Unidad de Especies y Espacios de SEO/BirdLife. Sin embargo, si el árbol está muy dañado tardará 30 años en crecer. Además, «si el fuego ha atacado a una zona de bosque más denso tardará mucho más tiempo en recuperarse lo que había».