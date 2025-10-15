HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen proporcionada por Fondenex con áreas con árboles en buen estado. HOY

Los incendios de Jarilla y Caminomorisco afectaron a más de 290.000 metros cúbicos de madera

Fondenex critica el cálculo realizado por la Consejería de Gestión Forestal y recalca que hay árboles sanos que no se deben talar

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:42

Una de las medidas más necesarias que contemplan los planes de actuación en las zonas afectadas por los incendios forestales de Jarilla y Caminomorisco es ... la retirada de la madera que se ha visto dañada por las llamas.

