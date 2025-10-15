Los incendios de Jarilla y Caminomorisco afectaron a más de 290.000 metros cúbicos de madera

Una de las medidas más necesarias que contemplan los planes de actuación en las zonas afectadas por los incendios forestales de Jarilla y Caminomorisco es ... la retirada de la madera que se ha visto dañada por las llamas.

Las resoluciones que declaran zonas de actuación urgente las superficies afectadas por los dos incendios establecen que «ha de retirarse urgentemente la madera quemada para evitar la producción de otras consecuencias adversas de carácter fitosanitario, como la propagación de enfermedades y plagas y para realizar las actuaciones previstas y favorecer la regeneración de la cubierta vegetal».

La estimación del volumen de madera afectado por los dos incendios se ha realizado mediante el desarrollo de distintos modelos predictivos a partir de datos del Plan Nacional de Ortofografía Aérea.

En el caso de Jarilla, el plan de actuación recoge que el valor medio de volumen de madera con corteza afectado por el fuego ha sido de 29,16 metros cúbicos por hectárea. Como el total de la superficie arbolada que se vio dañada fue de algo más de 7.000 hectáreas, el valor total estimado de volumen con corteza de madera es de cerca de 205.000 metros cúbicos.

En cuanto a Caminomorisco, el valor medio de volumen de madera con corteza afectado por el incendio está por encima de 40 metros cúbicos por hectárea. En este caso, la superficie arbolada que resultó dañada es de 2.180 hectáreas, por lo que el total asciende a algo más de 87.400 metros cúbicos.

Los fustes y ramas de árboles quemados se pueden emplear para construir albarradas, que son estructuras que se colocan en cauces y barrancos destinadas a reducir la velocidad de circulación del agua de escorrentía y retener sedimentos.

Los planes de actuación señalan que el material vegetal no utilizado para medidas de conservación y restauración «se cortará, desramará, descopará y su fuste se sacará del monte».

Para la asociación ecologista Fondenex el plan de la Junta supone «talar miles de árboles que no se han quemado», ya que afirma que el fuego no ha llegado a calcinar grandes extensiones de bosques y dehesas, «como se puede ver sobre el terreno». Por ese motivo, recurrirá contra la decisión de la Junta, a la que acusa de primar «los criterios económicos sobre los de recuperación».