Los incendios arrasaron 50.000 hectáreas en Extremadura, el peor dato desde que hay registros

«Lo mejor es que no ha habido pérdidas humanas a pesar de ser una campaña muy complicada. Sobre todo en los peores momentos del ... incendio de Jarilla». Esto es de lo poco positivo que extrae el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, al hacer balance final de la época de riesgo alto de incendios en 2025. Un año para no olvidar, estadísticamente hablando, ciertamente negro porque se quemó el mayor número de hectáreas hasta ahora contabilizadas en Extremadura, 50.089; el que propició la mayor cantidad de grandes incendios (igual o por encima de 500 hectáreas); y el que más hectáreas arboladas quemó, 10.220, del total de 50.089.

«Bueno, también valoro que solo 10.220 hectáreas de las quemadas sean arboladas porque las 40.000 restantes se regenerarán con rapidez», apostilla Ramírez. Esas 50.089 hectáreas afectadas son seis veces más que la media de hectáreas desde 2015, que se sitúa en 8.125.

Esta mañana, en Mérida, se ha celebrado el comité de dirección del Plan Infoex. Allí se ha puesto sobre la mesa una batería de números que certifican lo que se sospechaba. Ha sido la peor campaña de riesgo alto de incendios desde que hay memoria a través del Infoex. Nunca se había quemado tanta superficie en Extremadura con en este verano. El resumen de números muestra que se han producido 17 grandes incendios en la comunidad autónoma, cuando la media es de 3. En España, igual: si la media son de 21 grandes fuegos por campaña en esta ocasión han sido 62.

En Extremadura, los mayores incendios forestales han sido los de Jarilla, que llevó a cenizas a 16.536 hectáreas. Se originó el 12 de agosto por la caída de un rayo. Ese día, por cierto, en la región cayeron 700 rayos, 442 en la provincia de Cáceres, 258 en Badajoz. Unas tormentas eléctricas que son especialmente peligrosas porque generan muchas igniciones en poco tiempo. Con todo, otra estadística relevante es que las causas naturales, las tormentas por ejemplo, solo propiciaron el 5% de los incendios. El 50% llegó por la mano intencionada del hombre y el 40%, también por la acción humana pero en este caso por negligencias.

Tras el de Jarilla, aparecen como grandes fuegos este año el de Llerena, con 5.849 hectáreas quemadas; Cáceres, con 3.703 y Caminomorisco, al principio del verano, con 2.682.

Como se ha anticipado, ardieron 50.089 hectáreas en total (33.855 en la provincia de Cáceres, 16.234 en la de Badajoz), de las que 10.220 (el 20,4%) fueron arboladas. El 54,4% eran dehesa y pastos y el 25,4%, matorral y monte bajo. Otro apunte: de las 50.089 hectáreas afectadas por el fuego, más de 23.000 se quemaron por incendios originados por rayos, apunta la estadística oficial de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Ampliar Reunión esta mañana en Mérida del comité de dirección del Plan Infoex. HOY

Ramírez se ha detenido en la tarde del 12 de agosto, día de inicio del incendio de Jarilla. El germen de una gran tragedia medioambiental. En ese fuego, en su pico de gestión, ha destacado el consejero, llegaron a trabajar 700 efectivos del Infoex y 34 medios aéreos a la vez. A los que hay que sumar los de otras comunidades autónomas y el Gobierno de España. «Fue un desafío logístico de primer nivel que se superó con nota. Fue una emergencia, la mayor de la historia forestal de Extremadura, que se gestionó bien y sobre todo no supuso heridos de consideración entre las personas que componían ese gran número de efectivos», ha remarcado.

A futuro, la Junta entiende que hay que seguir «avanzando con más medios y recursos para los efectivos del plan Infoex», aunque ha dicho que se encuentra bastante bien dimensionado para las campañas de alto riego, aunque cuando se producen incidencias como las de este verano parezca que no es así.

Sobre la prevención, ha recordado que el 90% de la superficie está en manos de propietarios privados y que el abandono del mundo rural «es innegable». Además recuerda que cuando se producen situaciones climatológicas como las viviendas, con abundantes precipitaciones en primavera y extensas olas de calor en verano, el monte «es una cerilla».