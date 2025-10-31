HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Incendio de Jarilla, este verano. HOY

Los incendios arrasaron 50.000 hectáreas en Extremadura, el peor dato desde que hay registros

Se contabilizaron casi seis veces más de grandes incendios, por encima de las 500 hectáreas quemadas, respecto a la media y la mitad de los fuegos fueron intencionados

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:50

«Lo mejor es que no ha habido pérdidas humanas a pesar de ser una campaña muy complicada. Sobre todo en los peores momentos del ... incendio de Jarilla». Esto es de lo poco positivo que extrae el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, al hacer balance final de la época de riesgo alto de incendios en 2025. Un año para no olvidar, estadísticamente hablando, ciertamente negro porque se quemó el mayor número de hectáreas hasta ahora contabilizadas en Extremadura, 50.089; el que propició la mayor cantidad de grandes incendios (igual o por encima de 500 hectáreas); y el que más hectáreas arboladas quemó, 10.220, del total de 50.089.

