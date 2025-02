«Si el incendio hubiera saltado a la sierra de Hornachos, el desastre habría sido total»

La Sierra Grande de Hornachos es una de las joyas medioambientales de Extremadura. Enclavada en el centro de la provincia de Badajoz, cruce de caminos entre Tierra de Barros, La Campiña y La Serena, se ha librado del que hasta ahora ha sido el incendio ... más grande de Extremadura. «Si llega a saltar la carretera de Villafranca y se mete en el término de Hornachos, hubiera sido un desastre total», resume, aliviado, el alcalde hornachego, Francisco Buenavista, en declaraciones a este periódico.

La Sierra Grande es un espacio natural de 12.190 hectáreas de extensión declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en 1989 y Zona de Interés Regional en 1998. La encina y el alcornoque son algunas de sus especies arbóreas. Aparecen en pequeños bosques de baja densidad y dehesas en las llanuras. También tiene enebros. Sobre los roquedos de la sierra son frecuentes aves rapaces como el buitre leonado, el águila real y perdicera, el alimoche o el milano.

«Este es un espacio muy rico en flora y fauna. En sus proximidades el lince ibérico se ha reintroducido con éxito. Y tenemos unos espacios cinegéticos de primer orden. Menos mal que el fuego no nos ha tocado. Menos mal», insiste el alcalde de Hornachos (3.418 vecinos).

«Este año hay mucho pasto y el riesgo por incendios es extremo» Francisco Buenavista García Alcalde de Hornachos

«Cuando me enteré de que un fuego se había originado en Ribera y se extendía por Puebla de la Reina y Palomas me puse en lo peor. Este año, además, hay mucho pasto y el campo está ahora en una situación de riesgo extremo. Si hubiera llegado al término de Hornachos y cogido la sierra, no hubiera parado hasta que la hubiera saltado hacia otro sitio. Entonces hubiera sido tremendo», enfatiza el regidor hornachego.