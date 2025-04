Un incendio quema 1.500 bidones de plástico para aceitunas en la cooperativa de Entrín Bajo

Celestino J. Vinagre Martes, 16 de agosto 2022 | Actualizado 17/08/2022 10:31h. Comenta Compartir

«Ha podido ser mucho peor y casi podemos decir que se ha quedado en un gran susto». Francisco Maqueda, presidente de la cooperativa San Isidro, de Entrín Bajo (550 vecinos, comarca de Tierra de Barros), hace repaso visual esta mañana del fuego que se originó ayer tarde, poco antes de las 19.45 horas, en el cauce del arroyo que da nombre al pueblo. «Se han quemado 1.500 bidones de plástico (donde se almacena, a partir de septiembre/octubre, la aceituna para aderezo). Es lo más gordo. Afortunadamente ha afectado poco a un depósito de ácido nítrico. Tiene 1.000 litros de capacidad pero estaba casi vacío. No tenía más de 20 litros», remata a HOY el presidente de una sociedad agraria que cuenta con 300 socios y que ayer por la noche vieron con sobresalto «llamas de hasta 15 metros de altura que nos tuvieron en vilo durante tres horas».

Cuenta Maqueda que a las 19.50 horas de ayer lunes se dio aviso al 112 del incendio. Alguien había provocado un fuego en la zona seca del arroyo Entrín y las llamas que se originaron se trasladaron a la explanada de la cooperativa San Isidro. En su exterior se almacenan los bidones en los que se deposita la cosecha de aceituna de mesa de cada campaña. Material muy inflamable y que al primer contacto con el fuego dejó «imágenes tremendas. Los bomberos tardaron tres horas en llegar», denuncia.

Se refiere a que «nadie de personal de emergencia, de bomberos y demás, se acercó hasta las 23.15 horas (los bomberos que llegaron fueron los del parque de Villafranca de los Barros, los más cercanos eran los de Almendralejo pero no acudieron). Nadie salvo una pareja de la Guardia Civil de Santa Marta que se jugó el físico y apagaron unos cuantos bidones al poco tiempo de dar el aviso. Pero más no podían hacer. Ni nosotros tampoco».

Ahí estaban los bidones.

«Hemos tenido muchísima suerte. Si esto pasa de noche y sin que la gente no se hubiera dado cuenta, no sé, no sé», agrega Eduardo Jiménez, alcalde de Entrín Bajo. La localidad celebraba el último día de su feria. Y muchos vecinos, desde la plaza y calles del pueblo, vieron cómo salían llamas y humos del entorno de la cooperativa. «Se llamó enseguida al 112 pero la verdad es que tardaron mucho tiempo en venir los bomberos», incide el regidor.

El alcalde de Entrín también señala que el fuego se originó en la rivera del arroyo. «La falta de limpieza, desde hace muchos años, hace que esté sucio. Llevamos años pidiendo a la Confederación que nos permita limpiarlo pero nos deja actuar sobre el cauce», agrega.

Error del 112

La actuación de los bomberos en el incendio se demoró por un error, se admite, desde el 112. Se recibieron dos llamadas a las 20.06 y las 20.07 horas avisando de un incendio. Pensando que era el mismo, se activaron los recursos solo para uno de ellos . El otro incendio se producía en Novelda del Guadiana, pedanía de Badajoz. Por esta razón los recursos para combatir el incendio de Entrín no se pusieron en marcha hasta las 21.50 horas, indican desde el centro de emergencias.