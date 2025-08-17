El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia La evolución de las llamas obligó ayer a evacuar el pueblo de Rebollar, confinar Segura de Toro y mantener a Casas del Monte

J. L. G. / P. C. Badajoz Domingo, 17 de agosto 2025, 07:57 | Actualizado 09:01h.

El incendio de Jarilla sigue fuera de control cinco días después de que un rayo lo iniciara la tarde del martes. «En un 70% no tenemos capacidad de extinción, está en manos de las condiciones meteorológicas», admitió anoche el consejero de Presidencia, Abel Bautista. «Está descontrolado totalmente», subrayó. En lugar de mejorar, va abriendo nuevos frentes y ayer obligó a evacuar la localidad del Valle del Jerte de Rebollar (unas 250 personas), además de ordenar el confinamiento de Segura de Toro (180 habitantes), en el Valle del Ambroz, condición que mantienen desde el pasado viernes los más de 700 habitantes de la vecina Casas del Monte. El fuego ya es visible desde Hervás.

Aunque durante gran parte del día se contempló también la opción de evacuar Segura de Toro, esta orden se hizo anoche solo con las personas vulnerables, pero no llegó a producirse en el momento de cerrar esta edición para la población total.

Los realojos tienen como destino el pabellón de la ciudad deportiva de Plasencia, que ha acogido durante tres días a los vecinos de Villar de Plasencia, Cabezabellosa y Jarilla (ya de vuelta a sus casas desde el viernes) y una residencia de mayores de Baños de Montemayor para las personas de más edad.

Los incendios ya han quemado 25.000 hectáreas, en un balance provisional porque siguen varios activos

Igualmente, se logró evitar que el fuego se acercara más a Plasencia por el otro flanco, circunstancia que era de gran preocupación a primera hora de la mañana del sábado, tal y como informó el consejero de Presidencia.

La crudeza del incendio de Jarilla está dejando en un segundo término el resto de fuegos activos en toda la comunidad, principalmente el que afecta a Aliseda, en plena Sierra de San Pedro, y que en algún momento por circunstancias del viento se llegó a temer que amenazara el casco urbano de Malpartida de Cáceres. Este foco ya ha calcinado más de 2.000 hectáreas y la Guardia Civil evacuó ayer otra vez a 25 personas de la urbanización Cuartos de Baño.

Los incendios de esta semana, en un balance muy por lo bajo ya que están activos varios de ellos, han quemado 25.000 hectáreas en toda la región. Solo el de Jarilla ya ha superado las 6.000.

En la tarde de ayer de hecho se sumaron nuevos focos en Logrosán y Membrío, mientras seguían activos aunque en distintas fases de control los de Casar de Cáceres, Llerena, Burguillos y el que afectaba al término municipal de Alburquerque.

No hay que lamentar hasta el momento daños personales, pero sí empiezan a ser relevantes los materiales, con fincas afectadas de ganado. En el de Jarilla, en su vertiente del Valle del Jerte, ya ha tenido afección a explotaciones en producción y fincas de castaños, según ha podido saber este diario.

«Hace cinco días cuando empezó el fuego no esperábamos nada así, al principio parecía controlado porque era en la cima de un monte. Pero cuando se metió en un pinar de Casas del Monte ya parecía imparable y esperemos que hoy no llegue al Puerto de Honduras. En nuestro caso se han cumplido los pronósticos porque el viento traía el fuego a favor del pueblo», ha relatado a este diario el alcalde de Segura de Toro, César Martín.

Ante esta situación, Extremadura ha reforzado los efectivos con aportaciones de Murcia y Valencia, así como de Portugal, que se añaden a los de Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha, además de los casi 300 efectivos de la UME que llevan desplazados toda la semana en la región trabajando con el Infoex, Sepei, Cepei y efectivos de Protección Civil y Cruz Roja.