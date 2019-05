Impasible el ademán La calma del encinar Monago rodeado de los suyos compareció después de la cita electoral del pasado domingo. / Brígido TOMÁS MARTÍN TAMAYO Viernes, 31 mayo 2019, 23:26

Rodeado de su guardia pretoriana, Manzano, la Teniente, Parejo y Luis Alfonso -todos ellos repiten como diputados-, Monago ha analizado el resultado de las elecciones con un vaticinio enigmático: «El PP no perderá más votos». ¿Cómo lo sabe, quién se lo ha dicho, qué tienen que ver los cojones para comer trigo? Después del estropicio de las elecciones generales, en las que el PP extremeño se quedó tiritando y casi igualado con Vox y C´s, de una tacada ha perdido ocho diputados autonómicos y previsiblemente las alcaldías de Cáceres y Badajoz, pero él ha sacado pecho con Plasencia, Azuaga, Fuente del Maestre… Con su visión avanzada supera la casuística temporal y en medio de la sequía, enseña un botijo con agua fresquita: «Nos repondremos». ¡Qué grande! Manzano y la Teniente asienten con tanta convicción que sus cabezas amenazan desprenderse. Parejo se frota las manos y Luis Alfonso se mece el cabello desaparecido.

Ocurrente y gracioso, Monago aseguró en Cáceres que se empadronaría en Portugal si el PSOE conseguía la mayoría absoluta y ahora señala a Vox como culpable. También dijo que «hay que tener capacidad de renuncia cuando uno no gana», pero no es su caso porque él ha vuelto a ganar en Plasencia, Azuaga y Fuente del Maestre… En su testa de líder carismático no cabe la desazón y ya está imaginando el mundo que merecemos. Ahora pasa del PSOE, aparca su fijación en Vara y destaca de las elecciones que «hemos subido respecto a la generales», omitiendo la nimiedad de haber perdido ocho diputados y diez puntos en las autonómicas. ¡Un genio! Manzano mira a la Teniente que tiene cara de sargento. Parejo embelesado en sus manos y Luis Alfonso sonríe, no sé si por la ocurrencia del líder carismático. Monago se muestra contento con haber perdido solo ocho diputados, que se suman a los cuatro que huyeron en las anteriores y asegura que lo importante es que no ha habido «sorpaso» y que triplican en votos a C´s. ¿Alguna pregunta? Los periodistas han caído en el foso del asombro.

Por menos se fue Carlos Floriano, pero Monago, quintanejo él, tiene una consistencia granítica y se propone reconstruir lo que ha derribado, entregándose hasta el último aliento, porque él por su partido «ma-ta». Es verdad que hace cuatro años lo repudió y se apartó de las siglas, del himno, del eslogan de campaña y de los colores corporativos del PP, pero eso también lo hizo por amor, porque el sacrificio es sinónimo de Monago y Monago pone cara al sacrificio.

¿Tirar la toalla? ¡Qué poco le conocen! Sin duda lo que le gustaría es volver a su querida profesión de bombero, fichar cada mañana como jefe de protección civil del Ayuntamiento pacense y organizar su vida de paisano, bajándose de coches oficiales y renunciando a las moquetas porque lo suyo, como hombre sencillo y campechano, es el alquitrán de la calle y el sudor de la plebe. ¡Y hablar en castúo con acento vallisoletano!

Además, si dudara, la mini guardia pretoriana que le rodea le pegaría el culo al asiento porque él tiene el mapa de la tierra de promisión en su cabeza, así es que «quieto, parao» que con las cosas del comer no se juega. Impasible el ademán, todos seguirán sacrificándose y, de momento, tienen cuatro años para otear el horizonte, pero cobrando, después ya se verá, que con tanto margen el problema aprieta pero no ahoga. Parpadean las luces, baja el telón, Monago desaparece.