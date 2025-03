«Mi ilusión es que el 'mojón' no se pierda jamás en la vida»

Charlar con Rufino Garrote es como sumergirse en las páginas de un libro infinito de la historia más reciente de Monesterio. Es admirable que, a ... punto de cumplir 84 años, no se le resista una fecha, un nombre o el lugar de residencia de cada persona a la que hace referencia.

Con el campo y la cría de ganado como profesión desde bien niño, Rufino Garrote formó una familia junto a Dolores, su mujer, con la que tuvo cuatro hijos: tres niñas y un niño.

«Tuve la posibilidad de irme a San Sebastián a trabajar, pero no quise», afirma orgulloso. «Cuando iba a Madrid a ver a mi madre me agobiaba mucho en el transporte público y llevaba fatal eso de que nadie te diera los buenos días o las buenas tardes. Como siempre digo, cambié el pasaporte a San Sebastián por 'El Bóvedo'».

«Me costó tres años que la Junta aceptara los estatutos de la Peña Mojonera»

Trabajador incansable y humilde, como otros tantos hombres de Monesterio, siempre sacaba un hueco para sus aficiones: ir a ver a jugar al 'Mones', el cante flamenco y jugar al 'Mojón'.

«¡Venga esos amarillos 'güenos'!», es su frase más característica, que cada jornada resonaba en las gradas del Municipal en los encuentros disputados por el conjunto de fútbol local. Un equipo al que siempre ha apoyado, incluso antes de que se construyera el actual campo de fútbol. «Tengo el carnet de socio del Monesterio con el número siete», señala.

Otra de sus aficiones es el cante flamenco, algo que le llevó a presidir la Peña Flamenca 'Pepe Cristo' y a impulsar el Concurso de Cante por Fandangos 'Villa de Monesterio', que está a punto de cumplir las tres décadas de vida y se ha convertido en un referente en Extremadura y en España.

Si hay algo por lo que es conocido Rufino Garrote en Monesterio es por su dedicación y pasión hacia el juego del 'mojón'. «Mi mayor ilusión es que no se pierda jamás en la vida. Me costó tres años que la Junta de Extremadura aceptara los estatutos de la peña, hasta que conseguí registrarlo en 2007 como juego autóctono de Monesterio», destaca. Se refiere así a la Peña Mojonera 'El Chorrito', que preside desde su creación en 1996. Su origen se encuentra en una de las muchas ocasiones en las que se reunía con algunos amigos en un terreno de la actual urbanización 'El Chorrito' para comerse unas migas y jugar al 'mojón'. «En un principio íbamos a ser unos 20, pero solo nos presentamos cuatro o cinco. Esas migas fueron las más caras que me he comido en mi vida porque nos salieron a 2.000 pesetas por cabeza, mucho dinero para la época», recuerda. Para evitar que volvieran a darse ese tipo de situaciones decidieron formar una agrupación, estableciendo su correspondiente cuota de socios.

Se podría afirmar que Rufino Garrote es la persona más sabía, en lo que respecta al juego del 'mojón' en la localidad. «Lo conozco desde que tengo uso de razón, cuando veía a mi padre practicarlo en 'La Reverencia'. Los días de Semana Santa eran los más grandes para este juego en Monesterio. En todas las salidas del pueblo había 'mojoneras'», rememora.

Para su práctica tan solo son necesarios dos palos ('mojones'), una piedra ('rebolo') y un terreno llano en el que ubicar los 'mojones', a una distancia de unos 23 metros. En dos equipos, de unos seis jugadores, se compite por ser el mejor hasta alcanzar los 40 puntos.

La Peña Mojonera local se reúne los viernes noche en su pista de 'Las Moreras' e invita a todos los vecinos y foráneos a conocer esta seña de identidad de Monesterio, que el próximo 15 de agosto celebra su día grande.