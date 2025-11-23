Ilham retiró la última denuncia contra su marido y salió del sistema de protección

A. B. H. Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

Tenía 34 años y era madre de cuatro hijos, con edades entre los tres y los diez años. Su cadáver fue encontrado la noche del pasado día 4 de agosto en una nave situada en las traseras de la calle Canalejas en la localidad de Don Benito.

Se llamaba Ilham y es la segunda víctima de violencia machista contabilizada este año en la región tras el asesinato de María Varela en Aldeanueva del Camino. Como en su caso, Ilham murió también supuestamente a manos de su marido.

Ella había estado acogida al sistema de protección VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), pero en el momento en el que encontró su muerte «no había causa activa», como entonces precisó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Hasta entonces había presentado tres denuncias por malos tratos, retiró la última y salió del sistema de protección en 2021. «No había ningún elemento que indicara que tuviera que estar en ese sistema, no había denuncia de ningún tipo ni por parte del entorno ni por la víctima», agregó también Quintana el pasado agosto.

El cadáver de esta mujer, natural de un pueblo de Marruecos, se encontró la noche del 4 de agosto, pero se desconoce cuándo murió. Su marido, en prisión como supuesto autor de su muerte, denunció su desaparición el 30 de julio.

Los agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo cinco días después de la denuncia en una nave industrial en un camino de apenas 150 metros en la que presuntamente su marido escondió el cadáver de la mujer después de matarla y posteriormente denunció su desaparición.

El caso se investiga por eso como un crimen machista y la instrucción la lleva el Juzgado de Violencia contra la Mujer. El supuesto asesino, de 41 años, reconoció los hechos. Se le imputa un delito de asesinato y otro de denuncia falsa y se le ha retirado la patria potestad de los menores.

