A sus 44 años, David Cadaval, que inició su carrera en Ikea en 2015 como director de diseño de interiores en la tienda de Málaga, ... regresa a España tras desempeñar el mismo perfil que ahora asumirá aquí en República Checa, Hungría y Eslovaquia. En unas semanas pasará a coordinar un equipo de 30 personas y entre sus funciones estará la de la imagen que nos encontramos cuando visitamos cualquiera de las 16 tiendas que la firma sueca tiene en nuestro país.

–¿Qué significa exactamente ser el nuevo director en España de diseño, retail e interiorismo de las tiendas Ikea?

–Ikea tiene un equipo comercial que se encarga de llevar a cabo todo el posicionamiento del producto y de entender cómo vive la gente en casa y hacer un vínculo entre lo que traemos nuevo, lo que tenemos ya en nuestra producción y lo que realmente vemos que la gente necesita en el hogar. Una vez que hemos analizado esa realidad, yo me encargo junto con el equipo comercial de decidir nuestras prioridades este año y dónde vemos mayor potencial. Y una vez tomada esa decisión es buscar cómo adaptamos esas soluciones al espacio comercial de cada tienda.

–¿Qué cambia trabajar ahora en España respecto de haberlo hecho en República Checa, Hungría y Eslovaquia?

–Mucho. Yo llegaba a un mercado que desconocía, no sabía cómo era la realidad, cómo vivía la gente. En España sí conozco cómo vive la gente en casa, y eso es fundamental. Ikea no es una marca solo de diseño, partimos de cómo vive la gente en casa, de cuáles son sus sueños, sus necesidades y sus frustraciones. Y una vez que entendemos esa realidad, hacemos las soluciones que a la gente le gusta encontrar en las tiendas.

–¿Y somos muy diferentes?

–Mucho. Por ejemplo, en Chequia y Hungría, en los edificios que son pequeños, los padres suelen dormir en el salón y le ceden la única habitación que tienen a los hijos. Eso implica que te tengas que plantear un poco cómo se vive en espacios pequeños, qué soluciones les puedes aportar. Aquí es diferente. Somos una sociedad que vive mucho más en la calle, la casa nos gusta, socializamos mucho dentro, los checos son menos de socializar en casa, no invitan tanto a gente. Son realidades que tienes que tener en cuenta para cada mercado.

–¿Qué le ilusiona más al asumir este nuevo reto profesional en España?

–Por un lado volver a la tierra, lo que viene siendo a tu país. Por otro lado, los retos me gustan mucho y venir aquí me supone un cambio de 180 grados. Allí mi realidad era totalmente diferente, tenía un equipo mucho más pequeño del que tendré en España.

La vivienda del futuro «Tendremos que ser capaces de cubrir las necesidades en espacios cada vez más pequeños»

–¿Los diseños que nos encontramos en las tiendas son globales o tiene mucho que ver con el país en el que se encuentre?

–Tiene que ver el país o con la región, incluso con la ciudad. Nosotros tenemos soluciones adaptadas al mercado local y ahí es donde se liga un poco el conocimiento de la casa o de cómo vive la gente con el desarrollo del producto. No es lo mismo la tienda de Sevilla que la de Asturias, por poner un ejemplo.

–¿En qué se inspira uno cuando tiene que pensar en cambiar algo de las tiendas?

–Trabajamos con tres líneas, que son: cómo viven las familias con hijos, cómo lo hacen las que no tienen y los singles. Y una vez que vemos cuál es la realidad del mercado, qué porcentaje de clientes tenemos, quiénes nos visitan, hacemos las soluciones adaptadas a esos datos que previamente hemos conseguido. La decoración de una tienda está hecha para que el cliente se imagine ese artículo que le gusta en su casa. Las decoraciones buscan crear una conexión emocional.

–Ahora que está de actualidad el problema de la vivienda en España, la proliferación de las microviviendas, Ikea busca dar la mejor solución posible a estos pequeños espacios.

–De ahí viene la genialidad del trabajo que hacen los diseñadores. Cómo podemos maximizar el espacio, hacerlo flexible, móvil, buscar soluciones en rincones que normalmente no utilizamos, hacerlo más productivo, eficiente. Todo esto nos lleva al desarrollo del producto. Nosotros en tienda tenemos el deber, la responsabilidad de combinar de manera que sea relevante ese producto para ese mercado local. Por eso Sevilla o Madrid tienen diferentes situaciones y los metros cuadrados de la vivienda media varían. Así como las prioridades y cómo se distribuye la vivienda.

–¿Cómo serán las viviendas del futuro?

–Las ciudades se están masificando. Hay una densidad mayor y la capacidad que tienen las ciudades de crecer sobre la altura y eso hace que cada vez los metros cuadrados sean menos. Después de la covid, los espacios de trabajo se volvieron al hogar. Hemos descubierto ahí otra forma de trabajar, una realidad diferente. Los niños están en casa, está tu pareja, invitamos a amigos. Tendremos que ser capaces de cubrir diferentes necesidades en espacios cada vez más pequeños.

Un Ikea extremeño «Imagino una tienda extremeña colorida, de azulejos, con muchas plantas y mucha vida»

–Y volviendo a las tiendas, otra tendencia que parece mantener Ikea, a pesar del incremento de la venta online, es que al cliente le sigue gustando visitarlas.

–Ahora se demanda comprar online, pero también es verdad que hay una parte de sentir y tocar el producto que la necesitamos. En Ikea hemos convertido las tiendas en una experiencia. El cliente está demandando ahora un servicio 360 en el que seas capaz de generar una experiencia completa, no solo online, sino en la tienda, tocando el producto.

–Tenemos en mente que la decoración de una tienda en la actualidad tiene muchas características del país de origen de la marca, ¿cómo se imagina un Ikea si la marca fuese extremeña?

–Muy interesante. Tenemos mucha vida en el patio, muchas conexiones con las casas de las abuelas. Tenemos unas condiciones emocionales con la vivienda muy intensas en Extremadura, muy bonitas… Imagino una tienda extremeña colorida, de azulejos, con muchas plantas, fresca y con mucha vida. Cuando vengo a Almendralejo pienso mucho en cómo es mi vida a diario, en eso que las ciudades envidian tanto, en como somos capaces de disfrutar porque no tenemos que invertir tiempo en los desplazamientos. Y eso nos permite ser más disfrutones. Entonces, yo me imagino que nuestra tienda sería mucho más del detalle, de llegar hasta al máximo de cómo podemos aprovechar cada espacio hasta el final.

–No sé si ahora acude a las tiendas un poco en plan 'Jefe infiltrado'. ¿Es así?

–No, para nada. Cuando vas como cliente sí tienes el efecto de fijarte más en el detalle. Me gusta más analizar cómo se comportan otros clientes, en las conversaciones, en qué miran, en qué tocan, en qué no les gusta… Todas esas cosas me llaman mucho la atención porque es un poco lo que está vinculado a lo que es mi función, que es analizar la experiencia de la gente que nos visita.

–¿Cuántos muebles de Ikea ha montado en su vida?

–Muchos. Empecé en 2015 en Málaga y fue la etapa más bonita. Nosotros montábamos las habitaciones, las diseñábamos y trabajábamos junto con el equipo de venta implementando las soluciones. Es verdad que ahí no montábamos los muebles porque la mayoría vienen ya montados, pero los detalles sí. Las luces, los marcos, toda la historia que va un poco más en el detalle la montábamos nosotros. Y aparte, en mi vida privada, soy muy buen cliente de Ikea, miro el producto de una forma muy diferente y lo disfruto como el que más.

–Y tiene que seguir las instrucciones como cualquiera.

–Claro. Abro la caja y voy siguiendo el libro de instrucciones tal cual. Pongo todas las piezas juntas, tal y como vienen en la dirección que vienen. No hay otra forma de hacerlo y no es recomendable. Si haces algo al contrario, te toca deshacer y empezar, y eso frustra mucho. Luego tienes la sensación cuando terminas de decir eso lo he montado. Me lo paso bien.