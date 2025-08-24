HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Cadaval ha pasado unos días en su Almendralejo natal. P. G.

David Cadaval

Nuevo director en España de diseño, retail e interiorismo de Ikea
«En Ikea partimos de cómo vive la gente, de sus sueños y necesidades»

La firma sueca confía en este almendralejense la dirección del diseño de sus tiendas en España desde septiembre

Paco Galeano

ALMENDRALEJO.

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:50

A sus 44 años, David Cadaval, que inició su carrera en Ikea en 2015 como director de diseño de interiores en la tienda de Málaga, ... regresa a España tras desempeñar el mismo perfil que ahora asumirá aquí en República Checa, Hungría y Eslovaquia. En unas semanas pasará a coordinar un equipo de 30 personas y entre sus funciones estará la de la imagen que nos encontramos cuando visitamos cualquiera de las 16 tiendas que la firma sueca tiene en nuestro país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  3. 3 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  4. 4 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  5. 5 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  6. 6 Herido grave tras una salida de vía y vuelco de un vehículo en la provincia de Badajoz
  7. 7 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  8. 8

    Luis Serrucho riega el olmo que le acompaña toda la vida
  9. 9 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  10. 10 Así han despedido en Plasencia a los efectivos de la UME tras su intervención en el incendio de Jarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «En Ikea partimos de cómo vive la gente, de sus sueños y necesidades»

«En Ikea partimos de cómo vive la gente, de sus sueños y necesidades»