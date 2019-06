Igualdad sin tutelas ni paternalismo

El debate de investidura que marca el inicio de la décima legislatura en Extremadura ha traído pocas novedades en su aburrimiento casi depresivo, pero una de ellas ha sido el escalofrío de escuchar la soflama pseudo feminista de la nueva portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico. No es recomendable para la salud por las dosis de indignación que provoca y por los chutes de utilización partidista de nuestros derechos y de nuestra lucha como mujeres. ¿Han tendido que pasar diez legislaturas para llegar hasta aquí? ¿Llevamos años de conquistas sociales para tener que aguantar que nos digan que nuestros logros renacen con ellos y con determinados movimientos?

Los socialistas no van a dictarnos lo que significa ser mujer, ni cómo serlo. Y sin embargo lo hacen sin pudor, dispensando una pedagogía insultante, con un lenguaje publicitario plagado de reduccionismo. No se cortan un pelo. Lo hacen como si las mujeres que cada día sacamos adelante nuestras vidas fuéramos niñas de babero. Llevo siendo mujer toda la vida y no me siento menos mujer porque se me indigesten todas las impertinencias –por utilizar un eufemismo– de Carmen Calvo. Como licenciada en Derecho, me escandaliza el grado de banalización de los mensajes que desde las instituciones puede llegar a lanzar alguien que es jurista.

La lucha por la igualdad no es abrazar el eslogan enlatado, ni la manifestación programada, ni la pose forzada para las televisiones. No es renunciar a nuestra propia capacidad de ser y de hacer para que decida por nosotras el último estratega de la izquierda. Me niego a seguir los dictados que nos idiotizan, que nos enfrentan y nos dividen.

Que conste que, para mayor escándalo de la progresía, también soy madre de una hija y defensora de nuestro papel en la construcción del mundo que ambicionamos. Lamento anticipar que, con discursos impostados sobre la igualdad, lo que tenemos por delante en este décimo mandato serán otros cuatro años perdidos para las madres, para la conciliación y también para algo tan básico como ambicionar un puesto de trabajo digno.

No avanzaremos con mensajes que patrimonializan a la mujer y que nos dirigen hacia un conflicto ideológico de género, porque la lucha por igualdad no tiene ideología. Nunca aceptaré la imposición de etiquetas porque entonces estaría aceptando que la lucha de toda mi vida por garantizar mi independencia personal ha sido una completa mentira.

Las mujeres debemos ser lo que queramos ser. No somos un recurso para el marketing del socialista de turno. Aceptar eso sería aceptar que lo que somos hoy y lo que seamos capaces de ser mañana vive fuera de nosotras, de nuestra propia fuerza, de la de nuestras madres, de nuestras abuelas. De las mujeres que antes de ellas dejaron huellas imborrables en el camino que hoy transitamos.

El PSOE no va a reescribir la historia y mucho menos va a arrebatarnos a las mujeres españolas lo que entre todas hacemos cada día para defender nuestro espacio en el mundo, en la política, en la ciencia, en la empresa, en la universidad, como autónomas, como agricultoras, como maestras ... No contra los hombres, sino como ellos, sin que nadie nos teledirija. Defendiendo cada día la intensidad de una lucha que también les concierne.

La defensa de la igualdad es propia del desarrollo del conocimiento y del avance de las civilizaciones. No es una condición socialista ni de la izquierda. Aceptarlo sería reconocer que más de la mitad de españoles estamos intentado entorpecerlo. Lo que negamos es el abuso en esos discursos grandilocuentes en palabras, pero subterráneos en resultados e inversiones reales porque la estadística desmantela los mantras de los 'gurús' orgánicos del socialfeminismo extremeño. Cifras son amores, y esas no hablan de igualdad.

La portavoz del PSOE ocultó deliberadamente en la Asamblea que tenemos la mayor tasa de paro femenino del país: el 31% de las extremeñas están desempleadas, duplicando las cifras de paro de la media nacional. En los últimos cuatro años de legislatura socialista, de los 4 millones de euros presupuestados para políticas activas de empleo femenino, se gastaron solo 50.000 euros. Además, el gobierno 'feminista' de Vara dejó sin gastar el 97,5% de las ayudas que tenían que destinarse a las víctimas de violencia de género en Extremadura. Pero eso sí, repartieron 2,5 millones de euros en subvenciones a diferentes asociaciones del ámbito del feminismo. El Instituto de la Mujer de Extremadura se ha convertido en un aparato financiero que, en lugar de igualdad, reparte ayudas en función del grado de obediencia.

Las extremeñas soñamos con una igualdad real, no con una amalgama teórica –como todo lo teórico interpretable y refutable– mientras las extremeñas cobramos 2.600 euros menos de media que los hombres según los datos que aportan los técnicos del Ministerio de Hacienda, porque la desigualdad, si está en la estadística, es que es clara y manifiesta.

No necesitamos más tutelas en los discursos, llevamos avanzando décadas en un mundo de hombres para que tengamos que soportar estas lecciones. Que nos digan desde el púlpito socialista que tenemos que estar eternamente agradecidas es una provocación. En uso de la libertad que tanto nos costó conquistar decimos BASTA al discurso paternalista del PSOE en la lucha por la igualdad.

No traigan, por favor, más soflamas prefabricadas, no ayuden a dividirnos más, no humillen nuestras conquistas históricas silenciosas y silenciadas, no menosprecien a los millones de mujeres que, desde todos los partidos y todos los rincones del mundo han conseguido, sin contarlo, avances que parecían imposibles en esta lucha aún incompleta. No nos utilicen cuando hablan por nosotras sin nuestro permiso. Arrogarse la representación de todas las mujeres desde una determinada ideología es poco democrático, poco plural y nada feminista.