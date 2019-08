Cada ser humano es fruto de una combinación de su biología y de sus circunstancias. Lo genético cuenta en el devenir de una persona como cuentan las condiciones económicas, sociales y culturales en las que se desenvuelve su existencia. Lejos quedaron ya las viejas polémicas entre genetistas y ambientalistas, atizadas casi siempre por los dogmatismos ideológicos y las generalizaciones al servicio de los intereses políticos. Si los excesos de los defensores de las teorías que defienden la genética como lo absolutamente determinante en el comportamiento humano han acabado en ocasiones dando luz al mito de la raza superior, las exageraciones de los que afirman que todo lo que somos depende del entorno en el que crecemos también han sustentado principios ideológicos que consideran que se puede cambiar el ambiente o el entorno por decreto. En nuestros días, el dilema naturaleza o cultura, herencia genética o influencia ambiental, descansa sobre una especie de consenso mitad político y mitad científico, que consiste en que ambos factores son igualmente importantes, pero que no tienen por qué ser antitéticos debido a que la función de los genes es interactuar con el ambiente. ¿Qué significa esto desde un punto de vista social y político? Quiere decir si bien es innegable que cuando nacemos ya somos portadores de una serie de condicionantes familiares, sociales y genéticos, que pueden jugar a favor o en contra de nuestro desarrollo personal, y de la realización de nuestro proyecto de vida, no es menos cierto que nada está determinado completamente, y que si bien no existe una total igualdad de oportunidades, una sociedad democrática debe aspirar a que todos tengamos nuestra oportunidad.

Las democracias tienen como principio fundamental que todas las personas sin distinción tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades para alcanzar una existencia lo más plena posible. Hasta qué punto este principio llega a desplegarse con mayor o menor éxito dependerá de la solvencia de la clase política y funcionarial de cada país, pero la llamada igualdad de oportunidades ocupa el primer lugar en las prioridades de los Estados modernos de nuestro tiempo. Son inmensos los recursos que estos invierten en educación, porque saben que la educación, en un sentido integral y como humanización de los individuos y las comunidades, es la que construye la igualdad, la justicia social, y la equidad. Pero también es la base fundamental de la misma democracia. El déficit de nuestro sistema de representación política, que estos últimos tiempos se está manifestando en toda su dimensión, no deja de ser una consecuencia de la poca educación y cultura políticas, y de la desidia de la mayoría de los electores, que no exigen a sus representantes que cumplan fielmente con sus compromisos con ellos antes que con sus lealtades a los líderes de los partidos.

Por eso, en sociedades como la española, donde tanta falta hace un máximo aprovechamiento de los recursos públicos destinados a la educación, en términos de optimización y eficiencia en los resultados, tenemos que plantear con fuerza la calidad de la gestión, la solvencia profesional y la entrega y la honestidad de los políticos y funcionarios que los administran y que, lamentablemente para nosotros, es tan manifiestamente mejorable.