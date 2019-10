Igualdad a pie de calle

El pasado jueves aprobó la Corporación municipal una moción que tenía como principal finalidad que Cáceres sea una ciudad agradecida hacia tantos cacereños y cacereñas, de nacimiento o adopción, que dieron lo mejor de sí mismos para que esta ciudad fuera mejor. Una segunda intención de la misma, y no menos importante, es la que trata de dar respuesta a una de las preguntas que Clara Campoamor lanzó en su discurso en las Cortes Españolas el 1 de octubre de 1931: «¿Por qué el hombre, al advenimiento de la República, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer?». Y afirmaba un poco más adelante: «Todos somos hijos de hombre y mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser. Somos productos de dos seres». Una pregunta y una afirmación que yo comparto y, con seguridad, muchos de los lectores.

Hasta el 2 de mayo de 1975 (44 años después) no se reformó el Código Civil para dotar a la mujer de plena capacidad de obrar, eliminando la licencia marital en la administración de los bienes propios de la mujer. Y no obstante esa eliminación, y hasta febrero de 1977, los notarios y registradores siguieron poniendo trabas a la hora de legalizar compras de mujer casada en régimen de gananciales, a pesar de que lo hiciera con el producto de bienes parafernales (exclusivamente suyos). Ello es un índice de que los cambios normativos no calan en nuestra sociedad hasta muchísimos años después de ser introducidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Una prueba de ello es que nuestro callejero solo recoge el nombre de 10 mujeres frente a 273 de varones, lo que es una muestra clara de cómo ha funcionado nuestra sociedad en el tema de la igualdad, pese al gran logro de 1931 y al avance de 1975. Y asombra que hoy, 44 años después de la modificación del Código Civil, 88 del discurso de Clara Campoamor, sigamos viendo, sin avergonzarnos y como algo normal, que los varones tengamos 27 veces más reconocimiento que las mujeres, y asombra aún más que no nos sintamos urgidos a poner fin a esta situación de un plumazo siendo así que podemos. Y es que nos vemos muy solidarios asistiendo, con un lazo violeta, a una 'performance' en denuncia de la desigualdad, pero muy incómodos si hemos de tomar decisiones y actuar para acabar con ella de un modo efectivo.

Quizá nos sintamos cómodos en la situación actual. Quizá sea que actuar implique tomar decisiones molestas. Y quizá tengan que pasar otros 44 años, o quizá 88, para que nuestros hijos, nietos o biznietos tengan un callejero razonablemente equilibrado.

Desde luego, hay muchos temas importantes y urgentes que solucionar en Cáceres. Todos requieren nuestra atención, pero no deben ser excusa para que éste, el de la igualdad a todos los niveles, pueda y deba ser también atendido.