Ignacio Soriano: «El anarquismo resiste mejor»

Ignacio C. Soriano Jiménez (Castilruiz-Burgos, 1953) es escritor y anarquista. Además de libertario, es doctor en historia, bibliotecario de la Universidad de Burgos y ... autor del 'Catálogo de la prensa libertaria y bibliografía del anarquismo', que lleva 13 ediciones desde 2007 y cada año suma nuevos libros y folletos. La semana pasada estuvo en Cáceres para presentar en la librería-cafetería Psicopompo su último libro: 'Lucía Sánchez Saornil, entre mujeres anarquistas', una biografía de esta poeta y periodista que firmaba con nombre masculino: Luciano de San Saor. A ella y a Rosa Chacel, Maruja Mallo o Concha Méndez las llamaban 'Las sin sombrero'.

–¿Libertario?

–Provengo de grupos sociales de la Iglesia. Cuando llegué a la Universidad de Salamanca, estaba más presente el comunismo que el anarquismo, pero yo veía que llegaba el encargado comunista desde Madrid con el papel y decía lo que había que hacer, pero no se discutía. Entonces entré en contacto con gente libertaria, conocí a Luis Entisne, que era del sector obrero del metal y de CNT y ahora vive en Coria, y así me hice anarquista.

–La anarquía da miedo.

–El término anarquista da mucho miedo, pero la verdad es que la gente defiende lo horizontal frente a lo jerárquico. Muchas de las pretensiones del anarquismo están en la sociedad: el ecologismo, el feminismo… Hay muchos grupos sociales que no lo saben, pero son anarquistas. El anarquismo ha pasado mejor la prueba de fuego que el marxismo.

–¿La prueba de fuego?

–El mayor enemigo del anarquismo no fue Franco, sino la sociedad de consumo. El anarquismo se basa en lo común y la sociedad de consumo es lo individual. Hasta 1939, la cultura obrera tenía entidad en sí mismo, no necesitaba de la cultura burguesa. Después, el estado se hace cargo de la cultura y de la enseñanza y hay que tener muy firmes convicciones.

–¿Anarquismo en España?

–Es un movimiento muy amplio con una parte cultural y otra, sindical. En Valencia o Valladolid, el sindicato crece bastante, estamos comprando locales. Los trabajadores se van de los sindicatos mayoritarios y se afilian a CNT porque no hay ejecutiva, sino acción directa. Lo malo es algunos se van cuando les arreglas el problema.

–¿Votar o no votar?

–La CNT continúa sin votar y no se presenta a las elecciones sindicales. CNT no cree en los delegados sindicales, pero sí tiene secciones sindicales. No tiene liberados y negocia de manera asamblearia. Tampoco tenemos patrimonio sindical porque durante la República, no poníamos los locales a nombre de la CNT, sino a nombre de militantes, para evitar la represión. No pudimos demostrar que teníamos locales. Ahora tenemos un fondo y eso nos sirve para que las agrupaciones locales de CNT puedan tener sus sedes.

–¿La CNT en Extremadura?

–Tenemos locales y agrupaciones en Badajoz, Mérida, Don Benito, Cáceres y Plasencia. Hay unos 500 afiliados en la región con carné y cuotas, más en Badajoz que en Cáceres. Somos fuertes entre los trabajadores interinos del Sexpe.

–¿La política española?

–La cultura sigue siendo la solución. Hay una eclosión de editoriales libertarias, se han revitalizado las ferias del libro anarquista. Publicamos libros como este sobre Lucía, para combatir el individualismo y el capitalismo. Lucía Sánchez era poeta ultraísta y tenía relación con Nora, la hermana de Borges, que le regaló un cuadro. Trabajó en la emancipación de la mujer y fue Secretaria de Solidaridad Internacional Antifascista. Emancipación y solidaridad… Si no hay conciencia de lo común, el anarquismo no tiene nada que hacer.