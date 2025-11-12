Ignacio Huertas dejará de ser el líder regional de UPA tras 22 años en el cargo

Tras 22 años en el cargo, Ignacio Huertas no se presentará a la reelección como secretario general de UPA-UCE Extremadura, una de la principales ... asociaciones agrarias que hay en la región. Así lo ha anunciado este miércoles el propio Huertas en una rueda de prensa en la que ha ampliado que el congreso en el que se elegirá a su sucesor tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el Hotel Velada de Mérida.

Huertas fue elegido como máximo responsable regional de UPA en 2004, y desde entonces ha sido reelegido en todos los congresos que se han celebrado. Nacido en la localidad abulense de Navalperal de Tormes, pasó su infancia en Montijo, donde explota una finca ganadera familiar. Es militante de UPA desde 1989 y ha ocupado distintos puestos en la organización en la comunidad extremeña como secretario de Producciones o de Organización. Sustituyó en el cargo a Lorenzo Ramos, que se marchó a Madrid a dirigir la organización a nivel nacional. Tiene 58 años, y dos hijos.

A pesar de ser un interlocutor básico en el campo extremeño, su nombre saltó a los titulares de la prensa nacional en 2016, cuando fue detenido junto a otros dirigentes de UPA en el marco de la operación Tellus por un supuesto fraude en la gestión de ayudas al asesoramiento agrario entre 2010 y 2015, pagadas por la Junta de Extremadura con fondos europeos. Fue enviado por ello a prisión provisional, que no abandonó hasta febrero de 2017.

Tras una larga instrucción, a comienzos de 2021 la Fiscalía de Mérida aprobó el escrito de calificación, en el que solicitaba una condena de 16 años de cárcel y 33 millones de multa para Huertas. Sin embargo, en 2023 llegaba a un acuerdo con la Fiscalía y la pena quedó reducida a dos años de prisión y una multa de 3.240 euros.

Según ha comentado Huertas este miércoles, no optará a la reelección de su cargo ya que la dirección de la secretaría de Agricultura que actualmente ocupa en la ejecutiva de UPA Federal requiere de «una dedicación plena». Ha querido agradecer además el apoyo y cariño recibido por parte de los trabajadores, compañeros y afiliados durante los 22 años que ha estado al frente de UPA-UCE Extremadura. «Sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta aquí», ha añadido.

Respecto al congreso del, Huertas aseguró que UPA lo afronta con ilusión y con una gran apuesta por el relevo generacional. El lema será 'Futuro. Agricultura y Ganadería Familiar. Cada día más'.

Según informa la organización en una nota de prensa, se trata de una cita importante en la que se votan y se renuevan las estrategias, el plan de acción y los representantes. «El lema del congreso refleja lo que nosotros representamos, que es la defensa de las explotaciones familiares por los beneficios que aportamos a la sociedad y la necesidad de que sigamos existiendo», ha destacado Huertas.

UPA-UE ha señalado que este congreso viene precedido de la celebración de 14 congresos comarcales que se han realizado en las últimas semanas y que finalizan este miércoles en Plasencia. «Un ejercicio de democracia muy importante con el que los agricultores y ganaderos han podido decidir a sus representantes, con un importante relevo generacional dentro de todas las ejecutivas comarcales que UPA tiene repartidas por toda la región», ha apuntado Huertas.

Durante la celebración del 8º congreso, UPA entregará los premios Orgullo Rural de Extremadura, unos reconocimientos que irán destinados a compañeras y compañeros históricos, gente que fue decisiva para que esta organización agraria sea tal y como la conocemos hoy.

El Congreso consta de un acto de inauguración y uno de clausura, abiertos a invitados e invitadas y profesionales de los medios de comunicación, y otras partes de trabajo interno de la organización.