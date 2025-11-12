HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ignacio Huertas, en una imagen de archivo HOY

Ignacio Huertas dejará de ser el líder regional de UPA tras 22 años en el cargo

La organización agraria celebrará el próximo día 19 su octavo congreso regional

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

Tras 22 años en el cargo, Ignacio Huertas no se presentará a la reelección como secretario general de UPA-UCE Extremadura, una de la principales ... asociaciones agrarias que hay en la región. Así lo ha anunciado este miércoles el propio Huertas en una rueda de prensa en la que ha ampliado que el congreso en el que se elegirá a su sucesor tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en el Hotel Velada de Mérida.

