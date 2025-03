Las iglesias extremeñas se blindan ante los robos

Celestino J. Vinagre Sábado, 23 de abril 2022, 07:41 | Actualizado 10:15h. Comenta Compartir

Alarmas, cámaras de vigilancia e incluso, aunque pocos, guardas de seguridad en determinados recintos y durante unas cuantas horas. Ese despliegue de medios y efectivos ... ya no empieza a ser tan extraño de ver en iglesias y ermitas de Extremadura. Si hasta no hace mucho colocar videocámaras en esos recintos religiosos no era un asunto de especial interés, la situación ahora es que sí forman parte de las inquietudes tanto de las tres diócesis de Extremadura (Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y la de Plasencia) como de las cofradías y hermandades.

No solo eso. Las pólizas de seguro que cubren accidentes, daños o robos han aumentado sus coberturas, según reconoce la iglesia extremeña. Se intenta el menor perjuicio posible ante una sucesión de actos delictivos que suelen aflorar en épocas de crisis y que van más allá de un simple sustracción de la limosna del cepillo del día o de las monedas de los lampadarios. «Hemos tenido dos años sin robos o intentos de robo por la pandemia pero ahora ya leemos noticias como la de Los Santos de Maimona», señala Ginés Rubio Lacoba, ecónomo de la diócesis de Coria-Cáceres, en referencia a lo sucedido la semana pasada en el santuario de La Estrella. La Guardia Civil busca a cuatro jóvenes (detectados gracias a las cámaras de seguridad que tiene la ermita) por llevarse la cabeza de la Virgen y su corona. En el territorio eclesial de Coria-Cáceres están contabilizados 161 templos parroquiales, catedral de Coria y concatedral cacereña de Santa María incluida. Todos están asegurados. También las ermitas (204) abiertas al culto. Además de otros recintos como la sede del obispado o espacios como la iglesia de la Preciosa Sangre en Cáceres, no activa para el culto pero sí para recibir turistas y visitantes. Qué se asegura Mientras, en la diócesis de Mérida-Badajoz, informa su responsable de comunicación, Juan José Montes, todas las iglesias parroquiales (unas 220) y buena parte de sus 152 ermitas está aseguradas con la mutua UMAS, la entidad de referencia para la organización eclesial. La diócesis de Plasencia cuenta con 200 parroquias y 120 ermitas. Un número importante de parroquias están aseguradas, así como todos los bienes diocesanos, explica. Están asegurados los daños tanto al continente como al contenido, como en el resto de diócesis de la región. Admite Rubio que no es fácil determinar cuánto hay que asegurar. «Tenemos seguro de responsabilidad civil para toda la diócesis. Asegurar bienes históricos es difícil. Lo es porque ¿cómo calculas el valor de un inmueble como la catedral de Coria? El valor real de un edificio así es imposible de determinar», subraya. Ampliar Cámara de seguridad instalada en el templo cacereño de San Juan. jorge rey En lo que no hay dudas es en otros conceptos que pueden ir en las pólizas. «Se han ido mejorando las coberturas de los seguros, es evidente, aunque siempre te puedes preguntar si podemos o debemos incrementarla. En todo caso, el nivel de aseguramiento es bueno», incide el ecónomo. La Iglesia extremeña tiene suscritos seguros cuando son necesarios traslados y restauraciones de imágenes. Y, sobre todo, los que cubren incendios, robos, roturas de cristales... Algo más de 1.000 edificios de culto, entre iglesias y ermitas, están asegurados por las tres diócesis extremeñas El dato También se asegura a los voluntarios que acuden a los templos a a ayudar en múltiples tareas y últimamente existen pólizas para asegurar lo que se llama directivos y administradores de empresas, en este caso, responsables de la Iglesia. Desde la diócesis de Mérida-Badajoz, Montes confirma que se está extendiendo la implantación de sistemas de alarma y de videovigilancia en edificios religiosos. En la ciudad de Cáceres son visibles en la iglesia de San Juan o en la de Santiago (que sufrió cinco robos en menos de cuatro meses entre finales de 2010 y principios de 2011), además de en la concatedral de Santa María. En el santuario de la Virgen de la Montaña desde hace tres años se adoptó la decisión de reforzar su seguridad con una verja y más cámaras a las ya dispuestas. Patrimonio artístico «Se trata de impedir al máximo daños en el patrimonio o robos, aunque eso no pueda ser posible del todo», indica Ginés Rubio, quien recuerda como daño reciente el sufrido por el Cristo de las Batallas, que está en la concatedral cacereña. Le salpicaron con una solución hidroalcohólica y ha debido ser restaurado. La iglesia parroquial de Santiago cuenta con un sistema de alarma conectado con la Policía, que se activa cuando el templo está cerrado al público con el fin de detectar cualquier movimiento que se produzca en su interior. En la diócesis de Plasencia se incide en la vigilancia del patrimonio artístico, muy notable en todo el territorio extremeño. Desde su oficina de información se especifica que «se está trabajando en un plan para analizar la viabilidad de poder asegurar las obras de alto valor artístico».

