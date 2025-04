Identidad, maldito tesoro

Hace justamente un cuarto de siglo, viajé desde Galicia hasta el Val do Xálima. Venía para escribir un amplio reportaje sobre aquel valle extremeño donde ... se hablaba a fala, una lengua semejante al gallego. A pesar de ser de Cáceres, nunca había estado en Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo. Sí conocía el monte que daba nombre al valle, el Jálama, por haber ido de campamento a Acebo un par de veranos. Pero no era lo mismo: en Acebo no hablaban distinto ni tenían hábitos y costumbres tan particulares como unos kilómetros más al oeste.

Recuerdo que me confundí de carretera y, al llegar al cruce de Villamiel, subí hasta este pueblo serrano buscando la dirección de Trevejo. Descubrí así que una cosa es Trevejo y otra San Martín de Trevejo. Pero no hubo problema: seguí recto al llegar a Villamiel y así, por una carretera enrevesada y preciosa, bajo un túnel de robles (carballos en gallego y carvalhus en Eljas), llegué a un punto desde el que se tenía una preciosa y completa visión elevada del valle. Bajé del coche, hice una foto y una semana después era portada en Galicia con un titular que resumía la realidad del lugar: «Xálima, el valle orgulloso». ¿Pero orgulloso de qué? Pues orgulloso de sus costumbres, de su historia y, sobre todo, de su manera de hablar, de su fala. Pasé un par de días en los tres pueblos y fui encontrando peculiaridades y también detalles que se podían relacionar con Galicia como la elaboración de un pan llamado bica, los bosques de robles, cierta retranca de los nativos e incluso el contrabando y el narcotráfico, no en vano, en el sumario de la llamada operación Nécora contra el narcotráfico en la ría de Arousa, estaban encausados varios detenidos de Valverde del Fresno. Pero, evidentemente, lo que más singularizaba al Val do Xálima era su lengua, un híbrido del leonés antiguo, el portugués y el gallego cuyo primer libro había sido editado precisamente en Santiago de Compostela. Me gustó la naturalidad con que los nativos empleaban a fala, cómo los niños la hablaban en el recreo, aunque en clase volvieran al castellano, cómo era la lengua natural de los padres, los jóvenes y los abuelos y de qué manera, aquella naturalidad al hablar estaba tan llena de orgullo como desprovista de artificiosidad, pretensión y pose... Tenían otra lengua, pero ni presumían de ella, ni la utilizaban políticamente, ni la convertían en seña de identidad excluyente. La hablaban y punto. Esa era su gracia: la normalidad. Después de aquel viaje iniciático, que contribuyó a convertir el Val do Xálima en el destino favorito del turismo lingüístico gallego, he viajado varias veces a Valverde, Eljas y San Martín y he escrito mucho sobre el valle. He asistido a la evolución del enclave, a su conversión en destino viajero y he comprobado que en cada viaje aumentaba la importancia de la lengua como filón turístico. A fala sigue siendo una lengua hablada con normalidad y sin aspavientos en los tres pueblos, pero al descubrir cómo encandila a los forasteros, se ha empezado a usar como reclamo y ha perdido algo de su carácter genuino. Cada vez se ven más rótulos en el habla del valle, más nombres de comercios y bares y, en fin, lo que era pura sencillez natural: hablaban así porque era su lengua y ya está, ahora tiene un cierto tufillo a pose. Es muy leve, pero es. Hablamos diferente ergo somos diferentes, nuestra identidad es especial, en fin, esos detalles que ensombrecen la pureza. La identidad, maldito tesoro que destroza Cataluña y divide Don Benito, en el Val do Xálima parece solo una pose para el turismo. Por ahora. Esperemos que no pase de ahí.

