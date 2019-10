Mientras nos embadurnamos la cara con la brocha, oímos la radio. «Los españoles estamos descubriendo ahora que podemos estar orgullosos de ser lo que somos, y sobre todo lo que fuimos». Un contertulio discrepa, discuten, parece que de un momento a otro van a llegar a las manos. Calma, calma.

Ahora resulta que Colón no debía haber ido adonde fue, y menos los que fueron tras él. Entonces, tampoco tenían que haber venido aquí los romanos, ni los vándalos, los alanos ni los godos. ¡No te digo lo de los moros! ¿Y los franceses, que se llevaron los candelabros de la iglesita de mi pueblo?

Además, regresó el Almirante y le trajo a la reina unos indios, pero se quedó de piedra porque la reina le dijo: «Oye, oye, que esos indios son personas. Ojito con tocarles un pelo, de modo que ya estás tratándolos como súbditos de la Corona, que es lo que son». Las Leyes Nuevas de Indias. El Derecho de Gentes, que vio la luz en la Universidad de Salamanca (P. Vitoria, P.Suárez, P. Martín de Azpilicueta, y tantos…).

Los españoles fueron los primeros en proclamar los derechos humanos; pero los antipatria, que los hay por doquier, no se cansan de vilipendiarnos y denostar nuestro pasado. ¡Qué difícil lo van a tener para borrar esos cuarenta años que tanto odian!

Leo a don Carlos Callejo: «Los españoles – y no sólo para nuestros rencorosos vecinos de Europa o de América, sino también para nosotros mismos - somos por excelencia los quemaherejes, los arrasaciudades, los mataindios. Sin que sea óbice el que en otros países de Europa se hayan quemado más herejes o más brujas que en España». Añado yo: ¿Quién mató más indios, los españoles o los ingleses? En Hispanoamérica hay miles y millones, amén de criollos. En Norteamérica la degollina fue de aúpa. Dejaron unos cuantos, que se extinguen en reservas, alcoholizados y tristes.

¿Estamos o no? ¿Nosotros crueles? Pregúntenle al león cuando desgarra la suave panza de la inocente gacela a la que acaba de partir el cuello de una atroz dentellada. Para el animalista los animales tienen derechos ¿y deberes? Díganle al leopardo que deje en paz a la gacelita, verán qué risa.

Ni más ni menos que los demás; más bien menos, si nos ponemos a observar los hechos. Una y diversa, vale. No sé cómo se come eso. Tan a gusto me sentí tomando un café en Platza Catalunya como en el Obradoiro. El problema es que hace tiempo decidí no pisar más lo que hay más allá de Castro Urdiales. No sabe uno como echar el amargor de la boca cuando piensa en los crímenes impunes. Mal asunto ese; pero a lo hecho, pecho. Me refiero a los antipatria de aquí, claro. Lo peor no son esos que se entienden en otra lengua: lo peor es que aquí cerca, donde quiera, hay demasiados que abominan de nuestra identidad. Si serán ignorantes.

Una señora, o señorita, de por ahí abajo dijo que los RR.CC. se habían cargado el Renacimiento. ¿Dónde habrá estudiado, y qué, ese afamada líder? «Nadie como nuestros conquistadores ha sufrido en sus carnes el zarpazo innoble de la Leyenda Negra». Qué razón, Don Carlos Callejo. Si a los españoles en general nos zurran la badana extranjeros y antipatrias; ni les cuento lo que hay que oír sobre aquellos extremeños-americanos. Pero no todo va a ser malo. Miren: «Amamos la valentía, y la exploración de las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga, la más maravillosa serie de valientes proezas que registra la historia» Charles F. Lummis, Los Ángeles, 1926. ¿Qué tal?