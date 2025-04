Iberia y Renfe, diferencias

La diferencia entre Iberia y Renfe es que ambas nos perjudican, pero Renfe, al menos, lo reconoce, intenta tomar medidas y paga sus fallos. Iberia, ... no. Los de los aviones pasan de todo, ni piden perdón, ni cambian de jefes ni devuelven el dinero del billete.

Para ser precisos, no se trata de Iberia, sino de Air Nostrum, la compañía que vuela desde Badajoz a Madrid y Barcelona, pero al final es a Iberia a quien reclamas, quien se desentiende y ni se inmuta. En cuanto a Renfe y Adif, ya sea la una, ya sea la otra, a cada error, retraso, avería o situación inexplicable han reaccionado con disculpas y con ceses y nombramientos, pero, sobre todo, han devuelto el dinero enseguida.

Desde el verano, los extremeños vivimos atentos a los trenes. Las situaciones han sido de todo pelaje y condición: trenes que se paraban, trenes que se equivocaban, trenes que se averiaban, trenes que se eternizaban, trenes que se cambiaban... Viví una de esas aventuras cuando un tren Alvia se detuvo a la entrada de la estación de Cáceres. Al cabo de un buen rato, renqueando, llegó hasta el andén de la estación cacereña y allí, como la suerte o la previsión habían situado un Talgo de reserva en otro andén, hubo un cambio de tren un tanto loco y seguimos viaje.

En Renfe-Adif tuvieron varios detalles como que las revisoras ayudaran a trasladar las maletas, sirvieran agua mineral gratis en el bar o nos regalaran botellitas de agua en Talavera. Además, nos pidieron disculpas en varias ocasiones por la megafonía del Talgo y llegamos a nuestros destino. Tarde, pero llegamos.

Y aquí viene lo bueno porque nos explicaron cómo reclamar nuestro billete, lo hicimos desde el móvil y en un par de días nos habían devuelto el importe íntegro en nuestra cuenta. Es decir, es una vergüenza, pero al menos lo reconocen y hacen lo que pueden para que las molestias sean menores y para que no nos cuesten ni un euro.

Es verdad que solo han cesado a dos altos responsables de los trenes cuando se ha conocido, gracias al trabajo de periodistas de El Comercio de Gijón y El Diario Montañés de Santander, el error increíble de encargar un material rodante que no cabía por los túneles de Feve, pero también es cierto que han nombrado a Juan David Gallardo nuevo responsable de los servicios de viajeros en Extremadura de Renfe. Este arquitecto técnico emeritense sí entiende de trenes, son su pasión, además de su trabajo, y, aunque siga habiendo problemas, el nivel de incidencias es ya el normal en otras líneas de ferrocarril españolas.

Pero vamos con Iberia porque ahí las cosas cambian. Como saben, el aeropuerto de Talavera-Badajoz carece de sistemas de orientación para los días de niebla espesa y eso ha provocado que, durante este invierno, se hayan tenido que suspender varios vuelos a Madrid, que son los que parten temprano desde Extremadura. Cuando se producía un contratiempo por la niebla, Iberia ponía un autobús a Madrid, pero si tenías que viajar en tu coche porque yendo en bus perdías tu enlace, a la hora de reclamar, pasan de ti, te pasean telefónicamente de departamento en departamento. Es decir, ni disculpas, ni ceses, ni devolución del dinero. El avión no sale, tienes que estar en una ciudad del norte después de comer, te vas en tu coche para llegar a tiempo a la reunión, reclamas cuatro veces desde enero, te responden las cuatro que en una semana te lo solucionan y se acabó. Pasan los meses y nada de nada. Solo darte largas. Que te digan que no y ya está. Como lo de los aviones no es noticia diaria ni tema político, se ríen de nosotros. En Renfe, al menos, piden perdón, te dan agua y te devuelven la pasta.