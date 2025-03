Iberia cancela el vuelo Badajoz-Madrid por una avería técnica

R. H. Viernes, 1 de diciembre 2023, 10:31 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

Nueva incidencia en las comunicaciones extremeñas, esta vez, por aire. Iberia ha cancelado el vuelo Badajoz-Madrid. El avión tenía que haber partido a las 9.30 de la mañana del aeropuerto pacense y no ha despegado por una avería, según ha confirmado la compañía a los pasajeros, que serán trasladados en autobús a la capital de España.

La página web de Aena no ha actualizado la información y no registra la cancelación del vuelo, sino un retraso de 40 minutos con salida a las 10.10 de la mañana. Sin embargo, los pasajeros afectados han sido informados de que el avión no salía cuando se encontraban en el aeropuerto a punto de embarcar.

La avería técnica del aparato ha impedido su despegue y los viajeros se trasladarán a Madrid en autobús. Un trayecto de cuatro horas que en avión se hace en poco más de una hora.

En el caso de los pasajeros con enlaces a otros destinos, la compañia les informará en Barajas para ser reubicados en otros vuelos.

Otra avería técnica cancelaba el 5 de noviembre el vuelo Badajoz-Barcelona programado para las 14.55 horas. Un centenar de pasajeros, que fueron avisados apenas una hora antes de su salida, se vieron afectados en esta ocasión. En este caso la compañía también ofreció a los viajeros desplazarse hasta Madrid en autobús para trasladarse desde allí hasta Barcelona.

Nieblas

Cabe recordar, por otra parte, que a mediados del pasado mes de noviembre los bancos de niebla también afectaron a las conexiones aéreas Badajoz-Madrid y Madrid-Badajoz. El día 16 se canceló el vuelo que salía a las 7.40 horas hacia Extremadura, así como el de regreso a Madrid. Además, el martes día 14 se suspendieron también los vuelos y al día siguiente el avión procedente de la capital de España tuvo que ser desviado al aeropuerto de Sevilla.

